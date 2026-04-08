Valsts policija (VP) aizturējusi organizētu grupu, kura Rīgā vervējusi sievietes prostitūcijai, informē VP.
2025. gada decembrī policijā tika sākts kriminālprocess. Izmeklēšanā noskaidrots, ka vismaz no 2025. gada augusta līdz 2026. gada 24. februārim, bet iespējams arī ilgāk, Rīgā darbojās organizēta noziedzīga grupa četru personu sastāvā. Tā nodarbojās ar sutenerismu un sieviešu vervēšanu seksuālo pakalpojumu sniegšanai par samaksu.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka grupējums savervēja vismaz piecas sievietes, tostarp viena nepilngadīgu personu. Grupas dalībnieki nodrošināja viņām dzīvesvietas seksuālo pakalpojumu sniegšanai, kā arī organizēja sludinājumu izvietošanu interneta vietnēs.
Saziņai ar klientiem izmantoti sludinājumos norādīti tālruņu numuri — komunikācija notika interneta lietotnēs, kur tika saskaņots pakalpojumu saturs un samaksas apmērs. Nepieciešamības gadījumā organizēti arī izbraukumi pie klientiem.
Noskaidrots, ka
organizētā grupa sev paturēja aptuveni 70% no nopelnītās naudas.
Seksuālie pakalpojumi tika sniegti īslaicīgi īrētos dzīvokļos, kuru izmaksas sedza suteneri. Lai izvairītos no atklāšanas, grupējuma dalībnieki regulāri mainīja dzīvesvietas un tajās ilgstoši neuzturējās.
2026. gada 24. februārī policija aizturēja četras personas, kuras dzimušas 1991., 1998., 2001. un 2004. gadā. Trim aizdomās turētajiem tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, savukārt vienai personai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Patlaban izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu