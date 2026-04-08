Krievija ir sniegusi Irānai detalizētu informāciju par kritiski svarīgiem enerģētikas objektiem Izraēlā, atsaucoties uz avotiem izlūkdienestos, apgalvo laikraksts "The Jerusalem Post". 

Šī ziņa saskan ar agrākajiem Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska brīdinājumiem Tuvo Austrumu reģiona valstīm, ka Ukrainas Galvenajai izlūkošanas pārvaldei (HUR) ir "neapgāžami pierādījumi" par Krievijas izlūkdatu nodošanu Irānai. ASV laikraksts "The Washington Post" vēl pašā Izraēlas un amerikāņu uzlidojumu kampaņas sākumā brīdināja par Krievijas dāsni sniegto satelītinformāciju, kas irāņiem ļāvusi un joprojām ļauj dot precīzus atbildes triecienus ASV militārajiem objektiem reģionā un apšaudīt arābu valstu infrastruktūru. Līdzīgu vēsti otrdien, 7. aprīlī, izplatījusi arī aģentūra "Reuters".

Ievainojama "sala"

