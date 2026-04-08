Pēc nesenajiem incidentiem Latgalē, kur nogāzās no Krievijas ielidojuši militārie droni, aktuāls kļuvis jautājums par civilās aviācijas drošību. 360TV Ziņu uzrunātie speciālisti vērtē, vai no trajektorijas novirzījušies bezpilota aparāti var radīt riskus pasažieru pārvadājumiem.
Teorētiski militārie droni un civilās lidmašīnas viens otram netraucē, jo pārvietojas dažādos augstumos. Droni parasti lido pēc iespējas zemāk, lai paliktu nepamanīti, savukārt pasažieru laineri atrodas 6 līdz 12 kilometru augstumā.
Tomēr riski pieaug brīdī, kad lidmašīnas paceļas vai nolaižas. Civilās aviācijas aģentūras vecākā inspektore un bijusī pilote Alina Arhipova norāda, ka nolaišanās laikā jebkurš šķērslis ceļā ir bīstams. Viņa skaidro, ka lielā ātruma dēļ pilotiem ir ļoti grūti laikus pamanīt dronu.
Lidmašīnu iebūvētā aparatūra dronus neuztver, tāpēc galvenā loma drošības garantēšanā ir radariem un ziņojumu sistēmai. Šogad ziņojumi no pilotiem par droniem nav saņemti, taču pērn bijuši gadījumi, kad piloti informējuši dispečerus par redzētiem objektiem.
Rīgas lidostas pārstāve Ilze Salna apstiprina, ka lidosta ir ievērojami stiprinājusi savas dronu identificēšanas spējas. Lidostai ir pat sava speciāla dronu vienība ar pilotiem, kas nepieciešamības gadījumā paceļas gaisā, lai reaģētu uz nesaskaņotiem lidojumiem lidostas apkārtnē.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu