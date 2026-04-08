Ukrainas karavīri darbojas Lībijas rietumos saskaņā ar slepenu vienošanos, ko apstiprinājuši Rietumi, un pagājušajā mēnesī viņi izmantoja Ziemeļāfrikas valsts teritoriju, lai Vidusjūrā uzbruktu Krievijas tankkuģim, otrdien paziņoja divas Lībijas amatpersonas.
Ar Krievijas karogu peldošais tankkuģis "Arctic Metagaz", kas pārvadāja 61 000 tonnu sašķidrinātās dabasgāzes, marta sākumā tika smagi bojāts, domājams, jūras drona triecienā Maltas ūdeņu tuvumā.
Ukrainas karavīri, kuru lielākā daļa ir dronu eksperti, galvenokārt darbojas gaisa spēku bāzē piekrastes pilsētā Misratā, kā arī citos militāros objektos galvaspilsētā Tripolē un piekrastes pilsētā Zāvijā, ziņu aģentūrai "Associated Press" pavēstīja amatpersonas, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.
Viena no amatpersonām teica, ka 3. marta drona triecienu tankkuģim veica Ukrainas karavīri, kas atradās militārā objektā Tripolē.
Amatpersonas sacīja, ka pēdējos mēnešos Lībijas rietumos izvietoti Ukrainas karavīri, un tā ir daļa no "slepenas vienošanās" starp Kijivu un Tripolē bāzētās premjerministra Abdulhamida Dbeibas valdību.
Ukrainas spēku klātbūtne Lībijas rietumos ir daļa no NATO centieniem gādāt, ka šī teritorija "nav sasniedzama Krievijai", sacīja Lielbritānijas Karaliskā Apvienoto dienestu institūta analītiķis Lībijas jautājumos Džalels Harčaui.
"Ir pilnīgi ticams, ka ar NATO valstu - galvenokārt ASV, bet arī Lielbritānijas un Turcijas - ziņu un svētību vairākas nelielas ukraiņu karavīru grupas tagad atrodas Tripoles apvidū,"
norādīja analītiķis.
Kopš 2011. gada, kad NATO atbalstītās sacelšanās gaitā diktators Moammars Kadafi tika gāzts, Lībijā valda haoss. Uz kontroli pretendē divas konkurējošas valdības un vairāki kaujinieku grupējumi.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 176 droniem
Krievija naktī uz trešdienu uzbrukusi Ukrainai ar 176 droniem, un Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 146 dronus, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievi uzbrukuši ar "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu droniem.
No 176 Krievijas raidītajiem droniem aptuveni 120 bija "Shahed" tipa trieciendroni.
Fiksēti 24 trieciendronu trāpījumi 12 vietās, atlūzas nogāzušās vienā apvidū, norādīja Gaisa spēki.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu