Naftas cenas pasaules tirgū trešdien strauji samazinājušās pēc ASV un Irānas panāktās pamiera vienošanās, kuras ietvaros Irāna piekritusi uz laiku atkal atvērt kuģošanai Hormuza šaurumu.
"Brent" markas jēlnaftas cena samazinājusies par 13,9% līdz 94,05 ASV dolāriem par barelu, bet WTI markas jēlnaftas cena sarukusi par 16,3% līdz 94,57 dolāriem par barelu.
ASV un Irāna otrdien vienojās par divu nedēļu pamieru apmēram stundu pirms Irānai izvirzītā ultimāta termiņa, un Teherāna piekrita uz laiku atkal atvērt kuģošanai Hormuza šaurumu.
Irāna raksturoja šo pamieru kā savu uzvaru un pavēstīja, ka ir piekritusi sarunām ar ASV, kas piektdien sāksies Pakistānā, par ceļu uz kara izbeigšanu.
Tramps sacīja, ka ir runājis ar Pakistānas līderiem, kuri "lūdza, lai es atliktu postošā spēka sūtīšanu uz Irānu šonakt".
"Ja Irānas Islāma Republika piekrīt Hormuza šauruma pilnīgai, tūlītējai un drošai atvēršanai, tad es piekrītu apturēt bombardēšanu un uzbrukumu Irānai uz divu nedēļu periodu," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči apstiprināja drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu uz divām nedēļām.
Vietnes "Marine Traffic" dati liecina, ka trešdien Hormuza šaurumu šķērsojuši jau pirmie divi kuģi. Hormuza šaurumu šķērsojis Grieķijai piederošs sauskravu kuģis "NJ Earth" un ar Libērijas karogu braucošais kuģis "Daytona Beach".
Irāna iepriekš bija teju pilnībā apturējusi kuģu satiksmi naftas eksportam stratēģiski svarīgajā Hormuza šaurumā.
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
