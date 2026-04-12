Aizkraukles kultūras centra gados jaunais, bet lietpratīgais direktors Alens Emīls Oknovs pilsētas kultūras dzīvi vada jau piecus gadus.
"Šis laiks ir bijis ļoti piesātināts ar dažādiem kultūras notikumiem, kas ļāvis iepazīt daudz lielisku cilvēkus un kopā ar iedzīvotājiem baudīt neskaitāmus kultūras notikumus. Kultūras centrā cenšamies balansēt starp amatiermākslas un profesionālās mākslas pieejamību," viņš stāsta.
Regulārs viesis Aizkrauklē esot Latvijas Nacionālais teātris, kultūras centram izveidojusies lieliska sadarbība arī ar Jauno Rīgas teātri (JRT) un Dailes teātri. No valsts koncertorganizācijām veiksmīgi sastrādājoties ar "Latvijas koncertiem", un īpaši regulārs viesis pie aizkraukliešiem esot iemīļotais Latvijas Radio bigbends. Tāpat enerģiskais Alens Emīls Oknovs izveidojis arī ļoti vērtīgu sadarbību ar mūzikas namu "Daile", kura mākslinieki ar savām kultūras programmām Aizkrauklē skatāmi bieži. Piemēram, no tuvākajiem šā pavasara nozīmīgākajiem notikumiem Oknovs min maijā gaidāmo mūzikas nama "Daile" organizēto JRT aktiera Andra Keiša viesizrādi "Starpbrīdis", kurā harismātiskais skatuves mākslinieks atskatās uz skatuves aizvadītajiem gadiem. Tāpat lieliska sadarbība esot arī izveidojusies ar SIA "Kultūras notikumi", kas Aizkrauklē ar koncertprogrammu "Liepājnieku zelta dziesmas" viesosies jūlijā. Savulaik, izvēlēts amatā, direktors Oknovs aizkraukliešiem solījis, ka kopā ar pārējiem centra darbiniekiem centīsies, "lai kultūras pasākumi, ko organizēsim, būtu interesanti un piesaistītu apmeklētājus ar dažādām interesēm, lai kultūras centrs būtu pieejams ikvienam iedzīvotājam. Strādāsim, lai apzinātu un saglabātu Aizkraukles novada kā vietas unikalitāti un identitāti." Liekas, iedzīvotāji šo apņemšanos novērtē – pagājušajā gadā Aizkraukles kultūras centrā vien notikuši tuvu pie 200 dažāda mēroga notikumu.
Teātris. Par mūsu sabiedrību
Esmu aktīva kultūras notikumu patērētāja arī ārpus notiekošā Aizkrauklē un nesen apmeklēju Dailes teātra izrādi "Monstrs" par "sarežģītā" jaunieša attiecībām ar apkārtējo pasauli. Tā bija izrāde, kas liek domāt par mūsu sabiedrību kopumā un problēmām tajā. Šo iestudējumu biju vēlējusies redzēt jau kādu laiku, bet nebija sanākusi iespēja, jo izrāde uz kādu laiku bija izņemta no repertuāra.
Koncerts. Labā gaisotnē
Koncerts, ko esmu apmeklējusi pēdējā laikā, ir Teātra dienas iestudējums "Ar mani atkal runā... Ilze!", ko veidojis Latvijas Nacionālā teātra kolektīvs. Ļoti asprātīgs, humora piepildīts, tomēr arī ar ideju, kas liek domāt par notikumiem gan Latvijā, gan ārpus tās. Nacionālais teātris turpina jau iesākto tradīciju, Teātra dienai par godu veidot koncertizrādes ar labu humora devu, asprātīgām sabiedrībā zināmu dziesmu aranžijām, kā arī sabiedrībā labi zināmu cilvēku atveidojumiem uz Nacionālā teātra skatuves. Kopumā ļoti labā gaisotnē un ar kārtīgu smieklu devu pavadīts vakars.
Grāmata. Slepenas piezīmes
Viena no nesenākajām izlasītajām grāmatām bija britu komiķa un bijušā ārsta Adama Keja radītā "Mazliet sāpēs. Jaunā ārsta slepenās piezīmes", kurā aprakstīti dažādi notikumi jauna ārsta dzīvē. Stāsts atspoguļo sarežģīto ārsta ikdienu, bet vienlaikus atklāj arī ikdienas skaistos un absurdos brīžus; brīžiem, šo grāmatu lasot, varēja arī skaļi smieties un citātus no tās atrādīt pazīstamiem mediķiem.
Kino. Dažādas šķautnes
Savukārt no kinematogrāfiskajiem darbiem pēdējais, ko skatījos, bija Alises Zariņas godalgotā filma "Nospiedumi". Ne velti šī filma saņēmusi trīs "Lielā Kristapa balvas". Tas bija smeldzīgs stāsts par paaudžu savstarpējām attiecībām, ko ne vienmēr ir iespējams atrisināt, bet kas ietekmē cilvēka iekšējās sajūtas un pārdzīvojumus. Filmā arī lieliski atspoguļota Latvijas medicīnas sistēma, tā atklāj šīs nozares daudzās šķautnes un attieksmes.
Izstāde. Vēstures artefakti
Tiesa, jau iepriekš redzēta, bet nupat jaunu elpu ieguvusi Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja "Kalna Ziedi" pastāvīgā ekspozīcija. Tur var apskatīt dažādus vēstures artefaktus, sākot ar akmens laikmetu un beidzot ar 20. gadsimta ikdienas piederumiem, tai skaitā vienu no divām Latvijas teritorijā atrastajām alebardām. Lai arī eksponātos un izvietojumā nekas nav mainījies, muzejs, īstenojot Valsts kultūrkapitāla fonda projektu, ieguvis jaunas vitrīnas un aprakstus, kas lieliski papildina vēsturisko viensētu un dizainiski sasaucas ar blakus esošo Daugavu – tās vēsturiskajiem lokiem un ūdens viļņošanos.
