Iecavā, Sporta ielā, no daudzdzīvokļu ēkas loga izkritusi 42 gadus veca sieviete, kura no gūtajām traumām gāja bojā notikuma vietā. Valsts policija sākusi kriminālprocesu un aizturējusi vienu personu, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka iepriekšējā vakarā no dzīvokļa, no kura sieviete izkrita, bija dzirdami kliedzieni, troksnis un suņa riešana. Kaimiņi centušies noskaidrot trokšņu izcelsmi, taču konkrēto dzīvokli nav izdevies noteikt.
Nelaime notika no rīta, kad apkārt atradās arī citi iedzīvotāji. Sievietes ķermenis tika atrasts pie ēkas, zaļajā zonā pie bērnu rotaļu laukuma.
Kaimiņi norāda, ka dzīvoklī ikdienā valdījis miers, bet sieviete tur pastāvīgi nav dzīvojusi — tas piederējis viņas dzīvesbiedram. Apkārtējie arī ievērojuši, ka pēdējā laikā viņai bijušas problēmas ar alkoholu.
Policija turpina izmeklēšanu, un kriminālprocess sākts par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kas izraisījis cietušās nāvi.
Plašāk skatieties 7. aprīļa "Degpunktā" sižetā.
