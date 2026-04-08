Komiķu labdarības šovā "Smieklu lādiņš" 30. aprīlī plkst. 19 vāks līdzekļus apvidus auto vai mikroautobusa iegādei Ukrainas Speciālo operāciju spēku dronu operatoru vienības vajadzībām, informē biedrība "Tavi draugi".
Pasākums notiks koncertzālē "Tower". Šova laikā ar jokiem un priekšnesumiem uzstāsies "Četri brāļi" — Jānis Kozlovskis, Juris Kozlovskis, Oskars Kozlovskis un Kozmens, apvienība "Divas" — Anete Bendika un Elīna Geida, iluzionists Edžus, Jānis Kreičmanis, Kalvis Troska, ansamblis "Gandrīz draugi", Rūdolfs Kugrēns, "Spiediens" komiķi, apvienība "2x2 improvizācija" un citi.
Skatītājiem būs iespēja piedalīties labdarības izsolē, kur komiķi kopā ar biedrību "Tavi draugi" pret ziedojumiem piedāvās īpašas piemiņas veltes. Daļa no tām speciāli "Smieklu lādiņa" publikai radītas Ukrainas piefrontē.
Kā norāda rīkotāji,
automašīnas frontē nepieciešamas karavīru nogādāšanai pozīcijās, ievainoto evakuācijai un citiem uzdevumiem.
Komiķis un viens no "Smieklu lādiņa" rīkotājiem Jānis Kozlovskis uzsver, ka "Smieklu lādiņa" tradīcija turpinās ar jaunu spēku, jo nav pamata apstāties, kamēr tepat kaimiņos joprojām notiek necilvēcīga cīņa. Viņš akcentē, ka par pērn saziedotajiem līdzekļiem iegādātā tehnika Ukrainas dronu operatoriem kalpo katru dienu, taču vajadzību frontē ir daudz. Kozlovskis aicina publiku pievienoties Latvijas komiķu iniciatīvai un arī šogad kopīgiem spēkiem "parādīt, kas ir sabiedrības vērtības".
Pērn "Smieklu lādiņā" un tā laikā notikušajā labdarības izsolē Ukrainas atbalstam tika saziedoti 21 467 eiro. Par saziedoto Ukrainas Internacionālajam bataljonam iegādātas nakts redzamības kameras, 20 droni un to detaļas.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.