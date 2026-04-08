"Kad vārdi apklust — sāc dejot," aicina dziedātāja Inese Ērmane un izdod jaunu singlu "Dejo", kas tapis sadarbībā ar Robertu Memmēnu.
Dziedātājas jaunais singls "Dejo" ir aicinājums atcerēties, ka brīžos, kad dzīve šķiet neskaidra un prāts neapstājas, tieši kustība mūzikā un ticība savām nojausmām var kļūt par ceļu uz iekšējo brīvību.
Dziesmai tapis arī videoklips, ko režisējuši Juris Gogulis un Beāte Svarinska. Tas filmēts dažādās Rīgas vietās, kuras Beātes Svarinskas horeogrāfijā atdzīvina dejotājs Rihards Brīnums, Nikola Škutte, Matīss Niks Vērmanis un Anna Evelīna Krišjāne. Videoklipa operators ir Ģirts Ceriņš, bet montāža — Jānis Romanovskis un Juris Gogulis. Dziesmu producēja Roberts Memmēns un Gints Stankevičs.
Inese regulāri koncertē, izpildot gan labi zināmas dziesmas franču, angļu, spāņu un latviešu valodās, gan arī savas oriģināldziesmas. Kopā ar pazīstamo spāņu dziedātāju Havjeru Fernandesu pašlaik aktīvi koncertē ar četrām koncertprogrammām, kurās ir dziesmas septiņās valodās.
Dziedātāja Inese Ērmane savu darbību sāka kā franču šansonu dziedātāja, dziedājusi TV šova "Koru kari" "Rīgas Sarkanajā korī" un "Rīgas Zelta korī". Ērmanei ir divi solo albumi: "Nāc blakus man" (2016) un "Atkal un vēl satikties" (2024, nominēts "Zelta mikrofonam").
