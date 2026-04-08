Pēdējo gadu desmitu laikā rietumvalstīs aktivizējas jauna agresīva kustība – radikalizējusies daļa dzīvnieku aizstāvju. 

Latvijā vēl nav piedzīvoti uzbrukumi gaļas tirgotājiem, taču ir aktīvistu grupas, kas rūpēs par dzīvnieku labturību rīko piketus, akcijas un vēršas pie likumdevējiem. Nesen izskanēja aizdomas par vēršanos pret "Alūksnes putnu fermu", kur fiksēti nelikumīgi iekļūšanas mēģinājumi.

Biedrība "Dzīvnieku brīvība" nosūtījusi LTV raidījumam "Aizliegtais paņēmiens" anonīmu video ar dējējvistu novietnēm, apgalvojot, ka tas filmēts otrajā lielākajā olu ražotnē Latvijā – "Alūksnes putnu fermā". Redzami nepatīkami kadri, piemēram, pusdzīvas un beigtas vistas, putnus apsēdušas ērcītes, apgriezti knābji, lai neknābtu cita citu. Savukārt uzņēmuma pārstāvji apšauba videomateriāla autentiskumu un norāda, ka viņu putnu audzētavā šādu problēmu neesot. Arī Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informējis, ka, veicot pārbaudes attiecīgajā uzņēmumā, būtiski dzīvnieku labturības pārkāpumi neesot konstatēti. PVD uzraudzību veicot regulāri un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Uzņēmums "Alūksnes putnu ferma" iepriekš sūdzējies, ka šā gada februārī un martā tā teritorijā konstatēti vismaz četri nesankcionētas iekļūšanas mēģinājumi, tostarp – izmantojot bezpilota lidaparātus jeb dronus. Uzņēmums vērsies tiesībsargājošajās iestādēs.

