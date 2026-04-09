Izraēlas triecienos Libānā trešdien nogalināti 182 cilvēki un ievainoti 890, paziņoja Libānas Veselības ministrija, piebilstot, ka šis upuru skaits nav galīgais.
Ministrija arī ziņoja, ka kopš 2. marta, kad sākās karš starp Izraēlu un Libānas šiītu kaujinieku grupējumu "Hizbollah", Libānā nogalināti 1739 un ievainoti 5873 cilvēki.
Trešdien nogalināto skaits ir lielākais vienas dienas laikā kopš šī kara sākuma.
Libānas premjerministrs Navafs Salams izsludināja ceturtdienu par nacionālo sēru dienu, kurā būs slēgtas valsts iestādes un karogi būs nolaisti pusmastā.
Premjera biroja paziņojumā teikts, ka ceturtdiena būs "nacionālā sēru diena par mocekļiem un ievainotajiem Izraēlas uzbrukumos, kas bija vērsti pret simtiem nevainīgu, neaizsargātu civiliedzīvotāju".
Salama birojs pavēstīja, ka premjers ir iesaistīts diplomātiskos centienos "mobilizēt visus Libānas politiskos un diplomātiskos resursus, lai apturētu Izraēlas slepkavošanas mašinēriju".
Izraēlas armija trešdien deva triecienu simtiem "Hizbollah" mērķu visā Libānā, tai skaitā dodot spēcīgākos triecienus Beirūtai kopš kara sākuma. Izraēla uzskata, ka divu nedēļu pamiers karā ar Irānu neattiecas uz Libānu, kur Izraēla karo ar Irānas atbalstīto šiītu teroristisko grupējumu "Hizbollah".
