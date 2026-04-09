Lietuvā šā gada pirmajos trīs mēnešos 11 000 cilvēku piedalījušies civilās pretošanās kursos, liecina Aizsardzības ministrijas sniegtā informācija.
Apmācības koordinējošā Mobilizācijas un civilās pretošanās departamenta vadītājs Virģinijs Vitaļus Vilkalis norādīja, ka kursu mērķis ir aptvert pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu, lai nepieciešamās zināšanas varētu iegūt ne tikai lielpilsētu, bet arī reģionu iedzīvotāji. Kursa, kas ilgst četrarpus stundas, laikā iedzīvotāji padziļina savas zināšanas par hibrīddraudiem un ar tiem saistītajiem izaicinājumiem, kā arī uzzina par ieteicamajām civiliedzīvotāju darbībām kara laikā. Kursā tiek apspriesti arī psiholoģiskās noturības principi ārkārtas situācijās, dalībnieki tiek iepazīstināti ar pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, un tiek izskatīts ārkārtas situāciju somas saturs. Turklāt liela uzmanība tiek pievērsta pilsoņu pienākumiem un iespējamajiem brīvību ierobežojumiem ārkārtējās situācijās, ārkārtējā stāvokļa un kara stāvokļa laikā. Ministrija atgādināja, ka kopš februāra valsts lielākajās pilsētās tiek rīkotas arī bezmaksas astoņu stundu apmācības par moduli "Noturība pret hibrīddraudiem un civilās pretošanās prasmes".
