Pasažieru pārvadātājs ar autobusiem SIA "Norma-A", kas strādā ar zīmolu "Ecolines", no 18. aprīļa pārtrauks visu komerciālo autobusu reisu izpildi Latvijas teritorijā.
Patlaban uzņēmums izpilda iekšzemes komercreisus maršrutos Rīga–Ventspils, Rīga–Rēzekne, Rīga–Balvi, Rīga–Baltinava un Rīga–Žīguri.
Uzņēmums paziņojumā medijiem raksta, ka šāds lēmums tam ir bijis ļoti smags, jo "Ecolines" komercreisu attīstībā Latvijā pēdējo gadu laikā ir ieguldīti vairāk nekā 1,5 miljoni eiro. "Norma-A" valdes priekšsēdētājs Andris Podgornijs komentē: "Pamata problēma ir tā, ka valsts, neskatoties uz līdzekļu trūkumu, turpina tos tērēt maršrutos, kur pasažieru plūsma būtu pietiekama, lai darbotos tikai komercpārvadātāji, nevis līdzekļus novirza maršrutos, kur bez subsīdijām pārvadājumi nav iespējami."
Uzņēmuma pārstāvji uzskata, ka Latvijā joprojām nav izstrādāta skaidra un ilgtspējīga valsts stratēģija komercreisu attīstībai. Vairāk nekā četrus gadus neesot arī izveidots mehānisms kompensācijām par komercreisos pārvadātajiem pasažieriem, kuriem pienākas valsts noteiktās atlaides vai bezmaksas braucieni. "Papildus tam pēdējā laikā būtiski pieaugušās degvielas cenas ir ievērojami palielinājušas pārvadājumu pašizmaksu. Ņemot vērā ierobežotās iespējas pārnest izmaksu pieaugumu uz biļešu cenām, komercreisu turpmāka uzturēšana ir kļuvusi ekonomiski nepamatota," raksta "Norma-A" pārstāvji. "Ecolines" turpināšot nodrošināt starptautiskos pasažieru pārvadājumus, kā arī izvērtēšot iespējas atgriezties vietējā tirgū, ja tiks sakārtota normatīvā vide un nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi.
Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš atzina, ka uzņēmuma "Norma-A" lēmums ietekmēs pasažieru mobilitātes iespējas. Viņš uzver, ka valsts dotētais reģionālā sabiedriskā transporta maršruta tīkls turpinās darboties bez izmaiņām.
ATD skaidro, ka reģionālajā sabiedriskajā transportā kopš 2021. gada ir atvēlēta vieta arī komercmaršrutiem, par kuriem netiek maksāta valsts dotācija. ATD kopā ar auditorkompāniju SIA "KPMG Baltics" patlaban izstrādā Komercmaršrutu stratēģijas gala nodevumu. Tās mērķis ir noteikt komerciālo maršrutu tīkla attīstības principus, kritērijus maršrutu atklāšanai, finansiālo ilgtspēju, pakalpojumu kvalitāti un regulējumu, lai veicinātu efektīvus, pieprasījumam atbilstošus un konkurētspējīgus sabiedriskā transporta reģionālos maršrutus, kas darbojas uz komerciāliem principiem.
