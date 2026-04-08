Savākti 10 000 paraksti par iniciatīvu nodrošināt 1. tipa diabēta pacientus ar sensoriem un insulīna sūkņiem

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss" ir savākti vairāk nekā 10 600 paraksti vienai no vairākām iniciatīvām, kurā rosināts nodrošināt visus 1. tipa diabēta pacientus ar valsts apmaksātiem glikozes sensoriem un insulīna sūkņiem.
Iniciatīva platformā publicēta 1. aprīlī, un tagad tā paredzēta iesniegšanai Saeimā. Tās pārstāve ir Annija Roga.
Iniciatīvā rosināts nodrošināt valsts apmaksātus nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sensorus un insulīna sūkņus visiem 1. tipa diabēta pacientiem, kuriem šādas tehnoloģijas nepieciešamas ārstēšanai, neatkarīgi no vecuma.
Patlaban Latvijā glikozes monitorēšanas sensori tiek kompensēti bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, bet insulīna sūkņi — līdz 24 gadu vecumam.
Kā norāda iniciatīvas pieteicēja,
1. tipa diabēts ir mūža slimība, tādēļ nepieciešamība pēc šīm ārstēšanas tehnoloģijām saglabājas arī pieaugušā vecumā.
Turklāt plašāka piekļuve šīm ierīcēm palīdzētu uzlabot diabēta kontroli, mazināt komplikāciju risku un ilgtermiņā samazināt veselības aprūpes sistēmas izmaksas.
Veselības ministrijas izstrādātais Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2026.- 2027. gadam paredz paplašināt valsts apmaksātas nepārtrauktās glikozes līmeņa noteikšanas sistēmas pieejamību atsevišķām 1. tipa cukura diabēta pacientu grupām.
No 2027. gada pirmā pusgada plānots apmaksāt šādas sistēmas 150 pacientiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri tās vai insulīna sūkņus lietojuši līdz 18 gadu vecumam, kā arī vēl 500 pacientiem ar smagām vai biežām hipoglikēmijām, labilu diabēta gaitu vai nopietnām vēlīnām komplikācijām. Plānā norādīts, ka šo pasākumu īstenošanai nepieciešams papildu indikatīvs finansējums.
Latvijas Diabēta asociācija diabēta kopienas vārdā lūgusi Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) un finanšu ministru Arvilu Ašeradenu (JV) 2027. gada valsts budžetā paredzēt finansējumu 1. tipa diabēta pacientu ārstēšanai nepieciešamām medicīniskām ierīcēm, uzsverot, ka Veselības ministrija (VM) šī finansējuma piešķiršanu vairākus gadus esot nepamatoti vilcinājusi.
Asociācija norāda, ka nepārtrauktās glikozes līmeņa noteikšanas sistēmas jeb glikozes sensori un insulīna sūkņi 1. tipa diabēta pacientiem ir vitāli nepieciešami ārstēšanā, diabēta kontrolē, dzīvību apdraudošu komplikāciju novēršanā un darbspēju saglabāšanā. Organizācija uzsver, ka problēmas risināšana ir "nepiedodami un nepamatoti novilcināta".