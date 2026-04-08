Augsto degvielas cenu dēļ pastāv bažas, ka šosezon Latvijā varētu samazināties tūristu skaits. Īpaši tas attiecas uz Lietuvas un Igaunijas viesiem, jo jau saņemti vairāki atteikumi, vēsta 360TV Ziņas.
Papildus tam tūrisma pakalpojumu sniedzēji prognozē, ka par aptuveni 30% samazināsies pieprasījums pēc korporatīvajiem pasākumiem, tostarp dažādiem semināriem, kas pēdējos gados bija viens no ienesīgākajiem tūrisma pakalpojumu veidiem, norāda lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs".
Tomēr asociācija atzīst, ka sajūtas ir divējādas, pat nedaudz optimistiskas, jo daudziem Latvijas iedzīvotājiem šis ir taupības laiks – iespējams, atsakoties no ārzemju ceļojumiem, viņi varētu tieši izvēlēties iepazīt Latviju. Lai vai kā, tūrisma nozare esot gatava pielāgoties pašreizējai ekonomiskajai situācijai ar atbilstošu piedāvājumu, un šī nebūs pirmā sezona, kad tas nepieciešams.
Pēdējos gados tūrisma pakalpojumu sniedzēji jau vairākkārt ir pielāgojušies jaunajiem apstākļiem. Piemēram, arvien mazāk jaunie pāri izvēlas svinēt plašas kāzas, ko īpaši izjūt viesu māju īpašnieki.
Tāpat Covid-19 pandēmijas iespaidā samazinājies citu plašu svinību skaits, un arvien biežāk ceļotāji izvēlas doties ceļojumos mazās kompānijās, piemēram, ģimenes lokā.
