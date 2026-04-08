Bariņš Daugavgrīvas trīspadsmitgadnieku Lieldienās aizdedzināja sauso zāli, izraisot plašu ugunsgrēku. Vietējie iedzīvotāji steidzās jauniešus apturēt un izsauca ugunsdzēsējus — tobrīd liesmas jau bija izplatījušās lielā teritorijā, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Aculiecinieki stāsta, ka jaunieši rīkojušies bezatbildīgi, bet pieaugušie reaģējuši asi, mēģinot viņus notvert. Vietējiem tas arī izdevies, un bērniem norādīts nekur nebēgt, jo situāciju risinās policija.
Sākotnēji neliels aizdegšanās perēklis ātri pārauga vairākos tūkstošos kvadrātmetru plašā ugunsgrēkā. Kāds iedzīvotājs skaidro, ka liesmas strauji izplatījās vējā, brīžiem pierima un atkal uzliesmoja, līdz ieradās ugunsdzēsēji un situāciju ātri likvidēja.
VUGD Bolderājas posteņa komandieris Intars Miglāns informē, ka
kūla degusi ap 5000 kvadrātmetru platībā,
un ugunsgrēks tika nodzēsts ar rokas rīkiem un smidzinātājiem.
Vietējie norāda, ka notikuma vietā bija daudz bērnu, tāpēc uzreiz noteikt vainīgos bijis sarežģīti. Policija aizdomās tur vairākus 13 gadus vecus zēnus, kuri kriminālatbildības vecumu vēl nav sasnieguši, tādēļ viņiem piemēros audzinoša rakstura līdzekļus.
Iedzīvotāji atzīst, ka kūlas dedzināšana šajā apkaimē kļuvusi teju par ikgadēju parādību, ko bieži izraisa jauniešu bezdarbība. Arī ugunsdzēsēji norāda, ka šādi izsaukumi Daugavgrīvā atkārtojas katru pavasari.
Šogad Latvijā jau reģistrēti 606 kūlas ugunsgrēki, salīdzinot ar 956 visā pagājušajā gadā. Glābēji uzsver, ka situāciju veicina laikapstākļi, un vienlaikus citviet valstī aktuāli ir arī plūdi.
Ugunsdzēsēji atgādina, ka kūlas dedzināšana var izmaksāt dārgi — fiziskām personām sods ir no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām no 1400 līdz 4300 eiro.
