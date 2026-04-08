Latvijā trūkst koordinētas politikas klimata mērķu sasniegšanai transportā, secina VK

Valsts kontrole arī secinājusi, ka valsts elektroauto atbalsta politika ir bez skaidras vīzijas un nav aizsniedzama sociāli mazaizsargātām personu grupām. Elektroauto skaita palielināšana Latvijā ir viens no galvenajiem valsts politikas virzieniem transporta sektora dekarbonizācijā. Pēdējos gados šajā jomā ieguldīti būtiski publiskie līdzekļi. No 2020. līdz 2025. gadam
elektroauto skaits Latvijā pieaudzis aptuveni 21 reizi — no 658 līdz apmēram 14 000.
Tikmēr elektroauto iegādes atbalsta programmās izlietots aptuveni 31 miljons eiro, bet citi valsts un pašvaldību atbalsta mehānismi, piemēram, bezmaksas pirmreizējā transportlīdzekļa reģistrācija, numura zīmes piešķiršana, bezmaksas stāvvietas Rīgā, Liepājā un iebraukšanas maksas atvieglojums Jūrmalā, izmaksājuši vēl vairāk nekā sešus miljonus eiro.
Savukārt NEKP paredz līdz 2030. gadam, turpinot esošās un ieviešot jaunas atbalsta programmas, palielināt bezemisiju transportlīdzekļu skaitu par 20 000, kam nepieciešami aptuveni 600 miljoni eiro, tostarp privātais finansējums.
Lai gan veikti būtiski ieguldījumi, revīzijā konstatēts, ka elektroauto atbalsta pasākumus neīsteno vienoti un koordinēti, jo atbalsta instrumenti darbojas sadrumstaloti, bez centralizētas uzraudzības un kopēja koordinācijas mehānisma. Tāpat nav izveidota vienota politika, kas sasaistītu elektroauto iegādes atbalstu ar uzlādes infrastruktūras attīstību un finanšu stimuliem. Tāpat šo atbalsta pasākumu izmaksas neuzskaita, nav noteikti nosacījumi atbalsta pārskatīšanai un pakāpeniskai samazināšanai, ņemot vērā tirgus attīstību, kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēta atbalsta efektivitāte, tostarp attiecībā uz ārēji lādējamu hibrīdauto, kuru atbalsts rada riskus attiecībā uz reālo ietekmi uz SEG emisiju samazinājumu, norāda revidenti.
Būtiska problēma revidentu ieskatā ir arī atbalsta pieejamība dažādām sabiedrības grupām. Elektroauto iegādes atbalsts galvenokārt sasniedz iedzīvotājus ar vidēji augstiem un augstiem ienākumiem. Par to liecina arī iegādāto transportlīdzekļu profils, piemēram, "Tesla", "Volkswagen Tayron", "Audi e-tron". Savukārt mazaizsargātajām grupām šis atbalsts bieži vien nav aizsniedzams pat ar valsts līdzfinansējumu. Tomēr pozitīvi vērtējama kopš 2024. gada ieviestā paaugstinātā atbalsta likme elektroauto iegādei "Goda ģimenēm".
Revidenti norāda, ka no 2026. gada plānots 70 miljonu eiro finansējums elektroauto iegādei aptuveni 4000 mazaizsargātiem transporta lietotājiem. Tomēr revīzijā identificēti būtiski riski, jo mērķgrupa nav skaidri definēta un nav pietiekami izvērtētas šo iedzīvotāju vajadzības un finansiālās iespējas. Tādējādi atbalsts var nesasniegt tos, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Turklāt faktiskais atbalsts aizsniegs 3% no iezīmētās mērķgrupas, secināts revīzijā.
Revidenti uzsver, ka
elektroauto uzlādes infrastruktūras pārvaldība Latvijā nav pietiekami mērķtiecīga,
un nozares attīstības plānošana nav konsekventa un uz datiem balstīta. Valsts ir izveidojusi pamatu elektroauto uzlādes tīkla pārklājumam visā Latvijā — 139 stacijas. Vienlaikus elektroauto uzlādes tīkls vidēji gadā rada aptuveni 380 000 eiro zaudējumus, saglabājot būtisku atkarību no valsts budžeta finansējuma, jo kopā no 2020. līdz 2025. gadam valsts sedza 2,37 miljonus eiro. Savukārt elektroauto uzlādes tarifa pašizmaksas un izmaksu attiecināšanas nepilnību dēļ valsts budžetam piecos gados radīts vismaz 722 000 eiro slogs.
Valsts kontrole revīzijā sniegusi deviņus ieteikumus SM, KEM un Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD). Ieviešot ieteikumus līdz 2030. gadam, NEKP iekļaus izmaksu efektīvus pasākumus ar reālu ietekmi uz transporta nozares mērķu sasniegšanu, vienlaikus uzlabojot institūciju savstarpējo koordināciju.
Tāpat, ieviešot ieteikumus, NEKP iekļauto pasākumu finansējuma pārdales gadījumos vērtēs ietekmi uz mērķu sasniegšanu un savlaicīgi radīs kompensējošus mehānismus, ieviesīs atbalsta mehānismus, veicinot modernās biodegvielas un alternatīvu degvielu attīstību, izveidos vienotu valsts politiku elektroauto skaita palielināšanas jomā, to uzlādes infrastruktūru plānos mērķtiecīgi, samazinās valsts budžeta dotācijas CSDD uzturētajam elektroauto uzlādes tīklam, kā arī ieviesīs risinājumus taisnīgas pārejas nodrošināšanai, sniedzot mērķētu atbalstu sociāli mazaizsargātām personu grupām.
Valsts kontrole vērsīsies Ministru kabinetā, lai rosinātu izveidot vienotu valsts atbalsta sistēmu degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai transporta nabadzības skartajām mājsaimniecībām un aicinātu vērtēt ES fondu finansējuma pārdales ietekmi uz NEKP klimata mērķu sasniegšanu.
