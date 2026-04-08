Autosacīkstes ar standarta elektromašīnām, neslēdzot ceļus satiksmei un nepārkāpjot ātrumu, – tāds ir ietvars Starptautiskās automobiļu federācijas ekorallija Pasaules kausam, kurā otro gadu piedalās Latvijas ekipāža Krišjānis Caune un Edgars Svencis.
Jābūt ļoti precīziem
Šosezon kalendārā iekļauti 12 posmi, kopvērtējumā skaitot astoņus, un tieši tik plāno startēt arī Caune ar Svenci. Mūsējie cīņā iesaistījās trešajā posmā marta beigās Čehijā, gājis kā pa kalniem un lejām, jauno "Hyundai Kona" spēkratu vēl nebija paspējuši kārtīgi iepazīt, līdz ar to pieļautas kļūdiņas un noslēgumā – 20. vieta. "Ja neskatās uz rezultātu, gāja labi – notestējām situācijas, kas turpmāk var gadīties ar kalibrāciju, mērierīcēm, jo sapratām, ka šajā posmā uz augstu vietu nepretendēsim, līdz ar to veicām padziļinātu dažādu simulāciju izstrādi," Edgars Svencis "Latvijas Avīzei" izceļ iegūto pieredzi.
Tā kā sacenšanās notiek ar standarta automašīnām normālā ceļu satiksmē, šķiet, ka ekorallijā visam vajadzētu būt daudz vienkāršākam nekā klasiskajā rallijā. Tomēr tā nebūt nav, jo nepieciešamas cita rakstura būtiskas prasmes. Ierasti autosportā uzvar tas, kurš distanci veic ātrāk, bet ekorallijā rezultātu veido braukšanas precizitāte un energoefektivitāte. "Ātrums un distance ir izmērāmi lielumi, tiek iedots vidējais ātrums no punkta A uz punktu B. Matemātiski aprēķinām, cikos startējam un cikos jābūt finišā. Vidējais ātrums distancē katrā ātrumposmā mainās vairāk nekā desmit reizes, līdz ar to grūtākais ir aprēķināt gala versiju. Jāsaliek tā, lai visu ralliju perfekti esi distancē – tavs ātrums ir vienāds ar laiku, pie katra orientiera jāsakrīt metriem un laikam," Svencis skaidro ekorallija pamatprincipus. Otrs svarīgais aspekts ir elektrības patēriņš – jo tas ir mazāks (katram auto pēc koeficienta), jo labāk. Līdz ar to svarīgi braukt plūstoši.
Degunu vairs nerauc
Gan Edgars Svencis, gan Krišjānis Caune guvuši pieredzi klasiskajā rallijā, kas sniedz milzu adrenalīnu. Taču arī ekorallijs viņiem esot ļoti interesants. Adrenalīns neesot tik liels, bet tuvu tam. Daudz jākoncentrējas, pilotam trajektorijas kardināli atšķirīgas no ierastajām, papildu emocijas Čehijas posmā iedevis tas, ka trase lielākoties sakrita ar ceļiem, kur noritēja arī WRC Centrāleiropas rallijs. "Ekorallijā ir vairāk rēķināšanas un mazāk instinktu, bet arī tie ieslēdzas, piemēram, ir līkumots ceļš un atļautais ātrums simt kilometri stundā, brīžiem bremzējām kā klasiskajā rallijā, jo pēc kļūdas nācās atgūt laiku. Jāievēro visas ceļa zīmes, pieļaujamais pārkāpums ir piecas sekundes līdz desmit kilometriem stundā," norāda Svencis.
Pagājušajā gadā Caune un Svencis pirmo reizi piedalījās ekorallijā. Kolēģi no autosporta vides sākumā raukuši degunus – kas tas tāds elektroauto, ko jūs tur ākstāties.
Bet pēc pāris posmiem daudzi tie paši cilvēki ar interesi uzdevuši jautājumus, lai pastāstot vairāk. Šogad vairs neviens nešaubās, ka šī disciplīna sagādā sportisko azartu. Paredzams, ka arī vairāki Latvijā pazīstami autosportisti piedalīsies ekorallija Latvijas posmā, kas Rīgas apkaimē notiks 11. un 12. jūlijā.
Finišs ar kūleni
Autosporta gēns Edgaram Svencim ticis no tēva Aivara, kurš savulaik startēja rallijā un autokrosā, tāpat arī krusttēva Anda Grīnberga. Pirmais par to, kas ir leģenda, pastāstījis neviens cits kā Krišjānis Caune, stenogrammas un pilnos pamatus ielicis Andris Šimkus. 2007. gadā ar krusttēvu bijusi iespēja Rāznas rallijā startēt ar WRC klases automašīnu. Braucis ar dažādiem ārzemju pilotiem, tostarp no Anglijas, Indijas, Japānas, novērtēta viņa spēja sazināties vairākās valodās. Vienā rallijā izmēģinājis spēkus arī pilota lomā.
"Rallijs ir viens liels piedzīvojums, vienu sekundi paklusē un vari būt kokos, grāvī. Viens kūlenis ir sanācis, bet ļoti maigs – tā finišējām 90 grādu līkumā. Tā arī vienīgā avārija," Edgaram Svencim ar partneriem veiksme stāvējusi līdzās. "Montekarlo vēsturiskajā rallijā pirmajā gadā ieslēdzu videokameru ar starta laiku, bet pulkstenim to neizdarīju, piemirsu. Vadījos pēc tā pulksteņa, kas ir kamerā, un mēs uzrādījām labāko laiku. Tā ka no defektiem vienmēr jāizvelk svarīgākā esence, lai pārvērstu par efektu. Rallija komūna vienmēr bijusi saliedēta, un tajā ir forši atrasties."
Hokejs Spānijā
Edgars Svencis ir dziļi iekšā arī hokejā. Pats trenējies bērnībā, spēlējis specklasē "Dinamo 84", vairāku traumu dēļ nav nokļuvis līdz profesionālajam līmenim, bet spēlējis "Kurbadā" un "SMS/Credit", kā ģenerālmenedžeris ar "Kurbadu" iekļuva virslīgā un debijas sezonā 2014. gadā tika sasniegts fināls. Ar kolēģiem attīstījis amatieru projektu "Latvijas hokeja līga", kas nodrošina platformu rezultātu atspoguļošanai.
"Pirms trim gadiem man piezvanīja labs draugs, kurš dzīvo Portugālē, un sāka stāstīt par hokeju. Ieintriģēja,
nu jau trīs sezonas esmu "Porto" kapteinis un ģenerālmenedžeris, piedalāmies Spānijas atklātajā čempionātā,"
pasmaida Edgars Svencis. Komandu pārstāv vairāk nekā 15 latviešu hokejisti, tostarp augstākajā līmenī spēlējuši vīri Oskars Bārtulis, Kaspars Saulietis. Latviešiem tiek apmaksāti ceļa un dzīvošanas izdevumi – aizlidot astoņas reizes gadā uz aktīvu nedēļas nogali dienvidos nav zemē metama ideja. Piedalās astoņas komandas, un spēles visai saistošas.
Aizpērn Edgars Svencis kandidēja uz Latvijas Hokeja federācijas valdes locekļa amatu, bet netika ievēlēts.
Krišjānis Caune, rallija pilots: "Kā jau bija sagaidāms, konkurence ir ļoti liela – faktiski pirmās 10–15 ekipāžas brauc vienlīdz augstā līmenī un uzvarēt var jebkura no tām. Pirms debijas ar jauno auto kalibrācijas režīmā nobraucām aptuveni 150 kilometrus, acīmredzot ar to bija par maz, lai izprastu visas auto nianses, kamdēļ pirmās sacensību dienas laikā nācās krietni pielāgoties. Uz otro dienu jau veicām korekcijas, bet līdz nākamajam startam Slovēnijā mums savs mājasdarbs vēl jāizdara! Tāpat mūs pārsteidza ārējie laikapstākļi – gaisa temperatūrai esot -2 grādi un taupot elektroauto enerģiju, braucām bez salona apsildes. Jāsaka tieši – bijām vienkārši pārsaluši!"
Vizītkarte. Edgars Svencis
- Dzimis 1984. gada 12. oktobrī.
- Rallija stūrmanis, startē FIA ekorallijā kopā ar Krišjāni Cauni.
- Pieredze rallijā kopš 2005. gada.
- Bērnībā trenējies hokejā, šobrīd ir Portugāles komandas "Porto" kapteinis un ģenerālmenedžeris.
- Nodarbošanās: "Dry Ice Baltic" uzņēmuma vadītājs.
FIA ekorallijs
- 26. gada sezonā būs 12 posmi.
- Sestais posms 11. un 12. jūlijā notiks Rīgas apkaimē.
- Piedalīties var ar jebkuru elektroauto, ar ko cilvēki brauc ikdienā, tam nedrīkst būt veikti uzlabojumi. Tādējādi ikvienam entuziastam ir reālākā iespēja braukt rallijā, turklāt pasaules līmeņa sacensībās.
