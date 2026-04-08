Dziedātājs Lauris Bankevics, kurš pērn izdeva savu debijas albumu "Ko domā tu?", turpina sadarbību ar dziesmu autoru Gati Mūrnieku. Mūziķis nāk klajā ar jaunu dziesmu "Es gribu vēl".
Jaunajā dziesmā Lauris piedalīties aicinājis dziedātāju Zix (Zigmāru Liepiņu) un reperi Artūru M. (Artūru Mitenbergu), ar kuriem jau iepriekš izveidojusies cieša sadarbība. Dziesmas ierakstu producējis Gints Stankevičs.
Lauris stāsta: "Dziesma "Es gribu vēl" skar attiecību tēmu, kurā bieži vien abas puses dažādu apstākļu dēļ nespēj savā starpā komunicēt — un tas attiecības noved līdz beigām. Taču dziļi sirdī mēs ceram, ka notiks kaut kas tāds, kas palīdzēs pavērst visu uz gaišo pusi."
Šobrīd studijā norit darbs pie Laura otrā studijas albuma.
Dziesma pieejama populārākajās straumēšanas platformās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu