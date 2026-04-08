Latvijā patēriņa cenu vidējais līmenis degvielai šogad martā, salīdzinot ar februāri, pieaudzis par 21%, ziņo Centrālā statistikas pārvalde (CSP).
Statistikas pārvaldē norāda, ka būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu attiecīgajā periodā bija dīzeļdegvielas cenu kāpumam par 25,4%, kamēr benzīna cenas pieauga par 11,3%, bet auto gāze sadārdzinājās par 7,5%.
Savukārt 2026. gada martā, salīdzinot ar 2025. gada martu, patēriņa cenu vidējais līmenis degvielai pieaudzis par 18,5%. Tostarp dīzeļdegviela gada laikā sadārdzinājusies par 24,1%, benzīna cena pieaugusi par 7,5%, bet auto gāzes cena kāpusi par 4,3%.
Tajā pašā laikā salīdzinājumā ar 2025. gada martu, degvielas cenas 2026. gada martā Latvijā bija par 19,3% augstākas. Dīzeļdegviela šajā periodā sadārdzinājusies par 24,6%, benzīna cena pieaugusi par 8,3%, bet auto gāze sadārdzinājusies par 6,8%.
CSP dati liecina, ka dīzeļdegvielas vidējā mazumtirdzniecības cena 2026. gada martā bija 1,886 eiro par litru, februārī — 1,504 eiro par litru, bet janvārī — 1,449 eiro par litru.
Vienlaikus 95. markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad martā bija 1,667 eiro par litru, februārī — 1,497 eiro par litru, bet janvārī — 1,456 eiro par litru.
Savukārt auto gāzes vidējā cena šogad martā sasniegusi visu laiku augstāko līmeni — 0,959 eiro par litru, kamēr februārī tā bija — 0,892 eiro par litru, bet janvārī — 0,891 eiro par litru.
Pēc CSP datiem, dīzeļdegvielas vidējā mazumtirdzniecības cena visaugstākā līdz šim bijusi 2022. gada jūnijā — 2,008 eiro par litru, seko 2022. gada jūlijs, kad vidējā cena bija 1,95 eiro par litru, un 2022. gada novembris — 1,927 eiro par litru.
Tajā pašā laikā 95. markas benzīnam augstākā vidējā cena līdz šim bijusi 2022. gada jūnijā — 2,078 eiro par litru, seko 2022. gada jūlijs — 1,955 eiro par litru un 2022. gada maijs — 1,891 eiro par litru.
