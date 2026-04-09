80 gadu vecumā miris Rumānijas un arī visas pasaules futbola leģenda Mirče Lučesku, kurš augstākajā līmenī strādāja līdz pat pēdējām mūža dienām.
Futbols Mirčem Lučesku bija galvenais dzīvē, kādā intervijā 2010. gadā viņš teica: "Nomirt laukumā ir labākā lieta, kas var notikt ar treneri, es tā vēlētos." Gandrīz tā arī iznāca. Vēl marta izskaņā Lučesku vadīja Rumāniju Pasaules kausa kvalifikācijas "play off" mačā pret Turciju (0:1) un no amata atkāpās aprīļa sākumā pēc tam, kad treniņā saļima un ar sirds aritmiju tika nogādāts slimnīcā, vēlāk piedzīvojot sirdstrieku.
Kā spēlētājs Lučesku Rumānijas izlasē aizvadīja 64 spēles un pildīja arī kapteiņa pienākumus, bet trenera gaitas 33 gadu vecumā uzsāka, vēl pats skriedams laukumā. Vēl nepakārdams bučus uz nagliņas, Mirče Lučesku pārņēma Rumānijas izlases stūri un aizveda to līdz debijai Eiropas čempionātā 1984. gadā. Nacionālās komandas vadībā viņš atgriezās 2024. gadā, nedaudz un neveiksmīgi pastrādāja ar Turcijas izlasi, bet kā klubu treneris izpelnījies atzinību vairākās futbola valstīs. Ar diviem dažādiem klubiem kļuvis par Rumānijas, Turcijas un Ukrainas čempionu. Ukrainā kļuva par savējo, kopā pavadot tur 15 gadus, 2009. gadā Doneckas "Šahtar" aizvedot līdz triumfam pēdējā UEFA kausa izcīņā. Pēc izcīnīto trofeju skaita (38) ir trešais pasaulē, atpaliekot vien no spāņa Pepa Gvardiolas (39) un skota Aleksa Fērgusona (49).
"Lučesku ir labākais treneris, ar kādu esmu strādājis. Futbola fanātiķis.
Kā gatavojas katram pretiniekam – izpēta līdz katram sīkumam, par katru spēlētāju zina visu – kāds augums, kura stiprā kāja, kādi plusi, arī daudzas nianses, piemēram, cik ilgi vēl līgums ar klubu. Izejot laukumā, jau zini, kā pret viņu spēlēt. Tas deva rezultātu gan "Šahtar", gan Kijivas "Dinamo", ar ko pirmajā sezonā (2020./2021.) ieguva trīs titulus – čempionātā, kausā un superkausā. Doneckā viņam uzcēla pieminekli," "Latvijas Avīzei" teica šobrīd "Liepāju" pārstāvošais, agrāk "Šahtar" sistēmā spēlējušais ukraiņu pussargs Andrijs Korobenko.
Mirče Lučesku runāja septiņās valodās, interesējās par kultūru. Augsta līmeņa treneris ir arī viņa dēls Razvans, kurš vada Grieķijas klubu Saloniku "PAOK".
