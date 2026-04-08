Kallasa: Irānas pamiers rada iespēju diplomātijai

ASV un Irānas starpā nule panāktais divu nedēļu pamiers ir "atvirzīšanās par soli no kraujas malas" un rada "ļoti nepieciešamo" iespēju logu diplomātijai, trešdien pauda Eiropas Savienības (ES) augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa.
Ar Pakistānas starpniecību panāktais pamiers "rada ļoti nepieciešamo iespēju mazināt draudus, apturēt raķetes, atsākt kuģošanu un radīt telpu diplomātijai, lai panāktu paliekošu vienošanos", Kallasa pauda platformā "X".
"ES ir gatava atbalstīt šos centienus un sazinās ar partneriem reģionā," piebilda ES augstākā diplomāte.
Kallasa trešdien ieradīsies Rijādā uz sarunām ar Saūda Arābijas ārlietu ministru princi Faisalu bin Farhanu, Persijas līča Sadarbības padomes ģenerālsekretāru Džasemu al Budaivi un citiem.
Eksperts: Formāla miera vienošanās starp ASV un Irānu ir maz ticama
Formāla miera vienošanās starp ASV un Irānu ir maz ticama, tādu viedokli aģentūrai LETA pauda Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Andžāns.
Andžāns sprieda, ka pašreizējais divu nedēļu pamiers skaidri iezīmē uguns pārtraukšanu un Hormuza šauruma atvēršanu. Eksperts skaidroja, ka citas pamiera detaļas un Irānas izvirzītie nosacījumi, tostarp sankciju atcelšana un iespējamās reparācijas, pagaidām nav uzskatāmi par reāli īstenojamiem.
Eksperts sprieda, ka tuvākajā laikā sarunas varētu notikt, lai precizētu pušu pozīcijas, taču pilnvērtīga un formāla vienošanās ir maz ticama. Viņaprāt, ticamāks scenārijs ir neformāla saprašanās par atsevišķiem jautājumiem, nevis visaptverošs miera līgums.
Pēc viņa paustā, konflikta izcelšanās saistīta ar Izraēlas iniciatīvu, kas iesaistīja ASV, savukārt ASV prezidents Donalds Tramps sākotnēji cerēja uz ātru konflikta atrisinājumu, kas nepiepildījās. Andžāns atzīmēja, ka patlaban abas puses - kā ASV, tā Irāna - grib izkļūt no situācijas, ņemot vērā gan militāros, gan ekonomiskos apsvērumus, tostarp degvielas cenu ietekmi un politiskos riskus pirms ASV vidustermiņa vēlēšanām.
Andžāns noraidīja pieņēmumus, ka Trampa rīcība būtu saistīta ar viņam pietuvinātu personu iespējamu spekulēšanu finanšu tirgos. Viņš uzsvēra, ka, lai arī Tramps bieži situāciju vērtē pēc biržu rādītājiem, šajā gadījumā noteicošie bijuši citi, racionālāki faktori.