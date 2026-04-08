ASV kosmosa aģentūras NASA Mēness misija "Artemis 2" pirmdien uzstādīja vēsturisku rekordu cilvēka tālākajam lidojumam kosmosā – apriņķojot Mēnesi, apkalpe Rīds Vaizmens, Viktors Glovers, Kristīna Koka, kā arī kanādiešu astronauts Džeremijs Hansens atradās no Zemes 406 700 kilometru attālumā.
Tādējādi pārspēts 1970. gada "Apollo 13" Mēness misijas rekords, kas bija 400 171 kilometrs. Šobrīd komanda atrodas jau atpakaļceļā. Kuģa "Orion" nosēšanās Klusajā okeānā plānota 11. aprīlī pulksten 4.07 pēc Latvijas laika. Pirmdienas rekordlidojums notika virs Zemes pavadoņa tā sauktās tumšās puses, tas ir, daļas, kura no mūsu planētas nekad nav redzama. Šajā posmā kuģis atradās tikai 6550 kilometru attālumā no Mēness virsmas. Tas ļāva veikt detalizētu reljefa filmēšanu, fotografēšanu, lāzerskenēšanu, arī skicēšanu ar roku.
Kaut Mēness virsma jau tagad labi kartēta, NASA norāda, ka izsēšanās plānošanai svarīgas vissīkākās detaļas – ēnas, kas liecina par ielejām un nogāžu slīpumu, arī tā saukto Mēness putekļu stāvoklis un pārvietošanās tendences. Īpaši polārajos reģionos, ko uzskata par perspektīviem bāzes stacijām, jo tur var būt ūdens ledus stāvoklī. NASA plāno izveidot bāzi un izsēdināt astronautus uz Mēness virsmas līdz 2028. gadam. Attēlā redzamajā "Artemis 2" uzņēmumā redzama daļa Mēness tumšās puses, kas šoreiz izskatās gaišāka.
