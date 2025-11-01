Pēc atkārtotiem mēģinājumiem piedalīties valsts īstenotajā politikā, daudziem pilsoņiem ir radušās šaubas, vai viņi vairs vēlas tajā visā iesaistīties, ja kādi citi ar viņiem pastāvīgi manipulē.
Manipulācija ir kļuvusi par politiku ne tikai Latvijā. Par laimi, vienmēr atrodas kādi, kas sākumā savas nezināšanas dēļ ir ļāvušies priekšā teicējiem, bet ar laiku ir parādījuši raksturu, un gudrie manipulēšanas tehnologi uz viņiem uzraujas. Tādu, kas nestāv malā, nekad nav pārāk daudz, un viņiem pirmajiem arī trāpa, bieži no abām pusēm. Vai atceramies eksprezidentu Valdi Zatleru viņa prezidentūras sākumā? Kā mēs tad smīkņājām par viņa nopietno jautājumu: "Kas es esmu?" Izrādījās, viņam bija ko atbildēt. Viņš arī tagad nestāv malā.
No Latvijas raidījumus krievu valodā 2019. gadā sāka "YouTube" kanāls "I grjanul grem". Lai nu kā mēs lauztu šķēpus par valodu lietojumu, tas ļauj sekot līdzi sabiedriski politiskajiem notikumiem Krievijas sabiedrības daļai, kura grib zināt patiesību, un arī Latvijas krievvalodīgajiem klausītājiem. Nesen šis kanāls uz vērtīgu sarunu uzaicināja Valdi Zatleru. Varbūt maldos, bet tieši pēdējā laikā es neatceros, ka eksprezidenti, izņemot Vairu Vīķi-Freibergu, publiskajā telpā būt parādījuši kādas dzīvības pazīmes. Toties tādi mūžīgie darboņi kā Aivars Lembergs un Ainārs Šlesers, tuvojoties vēlēšanām, vienā laidā zib kadros, kā tagad saka, negatīvā konotācijā.
Jebkura svešvaloda pilda durvju uzdevumu – vai nu tās atver, vai aizver. Visas mūsu planētas tautas dzīvo blakus kādām citām, ar visām vēsturiski nav izveidojusies laba pieredze un attiecības. Taču arī tad, ja attiecības ir naidīgas, valoda ir jāsaprot, lai vismaz zini, ko no kura var gaidīt. Valdis Zatlers labi pārvaldīja krievu valodu, bet dažādās starptautiskajās sanāksmēs krievu diplomāti to nezināja, tā bija iespēja ar valodas palīdzību saprast, kas tiek noklusēts. Es nekad neesmu nožēlojusi, ka protu krieviski, cita lieta, ka man to nācās iemācīties nežēlīgā veidā. Ar valodu ir tik daudz no abām pusēm spekulēts, un valsts no tā neko labu neiegūst, ja valodas politika nav gudra. Arī Ukraina laikā, kad uz spēles ir valsts pastāvēšana, tiek šķelta tieši ar valodas politiku.
Tagad mums vēl nāk klāt manipulēšana ar Stambulas konvenciju. Vai Latvijas gudrākie prāti varētu visiem saprotamā valodā izskaidrot lietas būtību pa punktiem, kas ir pie vainas mudžināšanā? Malā stāvētājiem vienmēr ir iespējas komentēt: vai tad es neteicu? Jā, tu neteici, tu klusēji.
