Ministru kabinets atbalstījis priekšlikumus degradēto kūdras ieguves teritoriju atjaunošanai novirzīt vairāk nekā par 16 miljoniem eiro no Eiropas Savienības (ES) fondiem. 

Programma attiecināta uz vēsturiskajām kūdras ieguves vietām, kur ieguve ir jau pārtraukta, bet teritorijas nav atjaunotas. Kopumā Latvijā identificētas 190 šādas teritorijas vairāk nekā 26 000 hektāru platībā, 47% no tām pieder pašvaldībām vai privātpersonām. Degradēto platību inventarizācija notikusi programmas pirmajās kārtās, to koordinējot Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģioniem. Rezultātā noskaidrotas teritorijas, kurās pēc kūdras ieguves beigām nav notikusi mērķtiecīga vai dabiskā atjaunošanās un nepieciešama revitalizācija.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē