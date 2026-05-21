Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas Ludzā meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1996. gadā dzimušo Vitāliju Šaverdu, kura atrašanās vieta nav zināma kopš 2026. gada 15. maija un persona par sevi nav sniegusi nekādas ziņas.
Reklāma
Pazīmes: aptuveni 170 cm garš, vidējas miesas uzbūves, gaiši mati.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 26405914, rakstot uz e-pastu: ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv; arturs.frolovs@latgale.vp.gov.lv vai arī griežoties tuvākajā policijas iecirknī.