Rūdolfs Vilde aizvadītā gada oktobrī ievēlēts par Latvijas Jauno ārstu asociācijas vadītāju. Viņš ir pneimonologs Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, kurš pāris reižu mēnesī pieņem pacientus arī Bauskas slimnīcā, kā arī lasa lekcijas Rīgas Stradiņa universitātē. Asociācijas vadītājs uzskata, ka valsts nodrošinātajā veselības aprūpes sistēmā pastāv ne mazums absurdu, kurus varētu novērst, neieguldot milzīgas pūles un resursus.

Saeimā skata grozījumus Darba likumā, kur ir priekšlikums, ka piemaksa par virsstundām samazināsies no simt uz piecdesmit procentiem. Kādas sekas jūs redzat šādam lēmumam savā darbā?

R. Vilde: Konkrētais likums neattiecas uz ārstiem tiešā veidā, jo neregulē to, kā mums tiek apmaksātas virsstundas. Taču nav vēl zināms, ja tiks pieņemts komisijas virzītais likumprojekts, kurš būs galvenais likums, kas regulēs darba apmaksu mediķiem – Atlīdzības likums vai Darba likums. Bet kopumā šādam likuma grozījumam ir negatīva tendence. Tas izgaismo vienu būtisku problēmu – nekur netiek uzskaitīts, cik stundu mediķis nostrādā kopā visās darba vietās. Ja mediķiem samazinātu atlīdzību par virsstundām, tas nenozīmētu, ka tiks nostrādāts mazāk stundu. Šādi likuma grozījumi stimulētu papildu darba vietu rašanos, jo ārsts taču pēc darba vienā ārstniecības iestādē var doties uz citu, lai nebūtu jāstrādā virsstundas vienā iestādē.

Vai jūs uzskatāt, ka Veselības ministrija rīkojas pietiekami, lai piesaistītu jaunos ārstus reģioniem?

Pozitīvi ir tas, ka ministrijai ir izdevies piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, lai varētu veikt vienreizēju izmaksu jaunajiem ārstiem, kas strādā valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs. No slimnīcām tiek pieprasīts saraksts ar vakancēm, un, ja mediķis piekrīt aizpildīt šo vakanci, tad var pieteikties naudas summai, kas ir atkarīga no profesijas – vai tu esi ārsta palīgs, medicīnas māsa vai ārsts. Ārstam šis bonuss ir 16 000 eiro. Kopumā tas ir atzīstams solis, jo ir stimuls, nevis drauds vai piespiedu variants.

Kopā ar sociālajiem partneriem, tajā skaitā Jauno ārstu asociāciju, ir izstrādāts cilvēkresursu piesaistes plāns. Veselības ministrija patlaban veido cilvēkresursu aģentūras mājaslapu. Tās satura veidošanai un testēšanai ir izveidota darba grupa.

