Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojis un eksplodējis drons.
Kā aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrija, Gaisa spēki identificējuši ārvalsts bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas gaisa telpā no Krievijas. Agrīnās brīdināšanas sistēmās konstatēta eksplozijai līdzīga skaņa Krāslavas novadā.
Notikuma vietā atrastas drona atlūzas. Notikuma vietā atrodas Nacionālo bruņoto spēku, Valsts policijas un Valsts robežsardzes vienības.
Turpmāks apdraudējums civiliedzīvotāju un Latvijas gaisa telpas drošībai nav konstatēts, pauž ministrija un atzīmē, ka civiliedzīvotāji nav cietuši un nav nodarīts bojājums civilajai infrastruktūrai.
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos, brigādes ģenerālis Egils Leščinskis LTV "Rīta panorāmā" stāstīja, ka šonakt plkst. 2.19 radaros pamanīts, ka neidentificēts gaisa objekts tuvojas un šķērso Latvijas robežu. Turp izsūtīta pretgaisa aizsardzības grupa.
Lidaparāts detonējis plkst. 2.39 Dobričinas ciema tuvumā Krāslavas novadā.
Drons sprādzis pats, nevis ticis notriekts.
Izmeklētāji strādā notikuma vietā. Par eksplozijas jaudu Leščinskis negribot spekulēt, uzsverot, ka vēl nav noskaidrots nedz objekta ražotājs, nedz izcelsmes valsts.
Leščinskis atzīmēja, ka kopumā nakts pretgaisa aizsardzības vienībām bijusi nemierīga — vēl pirms minētā incidenta ap pusnakti tika fiksēts, ka arī no Baltkrievijas puses Latvijas gaisa telpā ielidojis kāds objekts, kas veicis nelielu līkumu un ielidojis Krievijā. Arī turp bija devusies pretgaisa aizsardzības grupa.
NBS ģenerālis domā, ka šajā gadījumā nevar runāt par abu minēto valstu saskaņotu rīcību pret Latviju. Viņš sprieda, ka abi lidaparāti bija nomaldījušies vai pret tiem vērsti elektromagnētiskās karadarbības līdzekļi, līdz ar to tie mainījuši sākotnējo trajektoriju un "ielidojuši tur, kur nebija mērķēti".
Leščinskis vērtēja, ka kopumā Latvijas aizsardzības resors ir gatavs šāda veida incidentiem, bet 100% drošību nav iespējams garantēt, "ja kaimiņos notiek karadarbība".
Notiek incidenta apstākļu noskaidrošana. Par notikušo ir informēta Krāslavas novada pašvaldība.
Aizsardzības ministrs Andris Spruds (P) paziņojis, ka saistībā ar notikušo incidentu pārtraucis darba vizīti Ukrainā un atgriežas Latvijā.
Ministru prezidente Evika Siliņa intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" uzsvēra, ka Ukraina aizvadītajā naktī piedzīvojusi vienu no lielākajiem Krievijas uzbrukumiem.
"Šonakt notika pamatīga kauja, ukraiņi atvairīja sprādzienus un uzbrukumus savai valstij," sacīja Siliņa.
Pēc premjerministres teiktā, patlaban pirmšķietami izskatās, ka Latvijā nokritušais drons varētu būt Ukrainas drons, līdzīgi kā iepriekš noticis Lietuvā.
Siliņa pavēstīja, ka
līdzīgs incidents noticis arī Igaunijā, kur drons trāpījis infrastruktūrai.
Notiek izmeklēšana, un ir jāsaprot, ka Latvija atrodas kara tuvumā. Viņa uzsvēra, ka laikā, kad uzbrukumi Ukrainai notiek bieži, jārēķinās arī ar to ietekmi pierobežā, jo Ukrainas pretdarbība ir iespaidīga un Latvija atrodas netālu no robežas.
Premjere norādīja, ka Krievija izmanto brīdi, kad pasaules uzmanība vairāk pievērsta notikumiem Tuvajos Austrumos.
Pēc Siliņas teiktā, drons eksplodējis aptuveni 13 kilometru attālumā no robežas, un Krāslavas novada mērs ir informēts par notikušo. Patlaban nekādu draudu iedzīvotājiem neesot, tomēr viss liecina, ka pie aizsardzības jāstrādā vēl intensīvāk, uzsvēra premjere.
