Kāda alternatīva no valsts puses tiek piedāvāta patentmaksai, kuru likvidēja? Ja algots darba ņēmējs paralēli pamatdarbam nodarbojas ar rokdarbiem un vēlas nedaudz piepelnīties (līdz 100 eiro mēnesī), rokdarbu izstrādājumus pārdodot, valsts piedāvātie nodokļu maksāšanas režīmi šobrīd nemotivē legalizēt šādus simboliskus ieņēmumus. Jautā Ieva R.

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) atbild, ka patlaban joprojām ir spēkā samazinātā patentmaksa, taču to var izmantot tikai pensionāri (arī priekšlaicīgā pensijā) un cilvēki, kuriem noteikta I vai II grupas invaliditāte, ja viņi saimniecisko darbību veic jomā, par kuru atļauts maksāt samazināto patentmaksu. 

Ņemot vērā, ka jautājuma uzdevēja ir algota darba ņēmēja, šo režīmu nevar izmantot. 

