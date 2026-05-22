Sākot ar sestdienu, 23. maiju, Nacionālie bruņotie spēki (NBS) izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus, lai informētu sabiedrību par iespējamo gaisa apdraudējumu vai par tūlītēju nepieciešamo rīcību, informēja Iekšlietu ministrijā.
Dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām.
Lai zinātu, kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā un sagatavotos, iedzīvotājus aicina iepazīties ar drošības padomiem "sargs.lv" un "112.lv".
Pieaugot vai mazinoties gaisa apdraudējumam, šūnu apraides ziņas var mainīties — no dzeltenā brīdinājuma uz oranžo brīdinājumu, un no oranžā brīdinājuma uz dzelteno brīdinājumu, skaidro NBS.
Šūnu apraides sistēma ir viens no valsts agrīnās brīdināšanas instrumentiem, kas ļauj operatīvi informēt iedzīvotājus par drošības riskiem un nepieciešamo rīcību krīzes situācijās.
Dzeltenais brīdinājums paredz, ka ir iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā, bet papildu rīcība šobrīd nav nepieciešama. Ja situācija mainīsies, tiks izsūtīts šūnu apraides paziņojums par nepieciešamo rīcību, uzsver NBS.
Savukārt oranžais brīdinājums norāda, ka Latvijas gaisa telpā ir apdraudējums, tāpēc jādodas telpās un jāievēro divu sienu princips. Tāpat jāseko oficiālajiem paziņojumiem. Ja pie šāda brīdinājuma tiek pamanīts zemu lidojošs vai aizdomīgs objekts, tam nevajag tuvoties, bet jāzvana 112.
Pēdējo mēnešu laikā šūnu apraides paziņojumus saņēmuši Latgales un Vidzemes iedzīvotāji un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.
