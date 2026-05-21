Grupa "GAISAA" (Modris Skaistkalns, Jana Briede, Sandis Ķešāns) nākusi klajā ar jaunu dziesmu par mirkli starp pagātni un nākotni “Tikai šis brīdis”.
Dziesma aicina apstāties ikdienas skrējienā, atlaist pagātnes smagumu un neapmaldīties nepārtrauktās domās par to, kas vēl tikai priekšā.
"Nav jēgas kavēties domās par pagātni, nav jēgas arī kaut ko baigi plānot uz tālāku nākotni, liktenis tāpat visu saliks pa savam. Dzīvo šobrīd!" par dziesmas vēstījumu stāsta grupa. Ar melodisku skanējumu un sirsnīgu emocionālo noskaņu "Tikai šis brīdis" atgādina, cik nozīmīgs ir katrs mirklis, ko piedzīvojam. Dziesma ir par sajūtām, izvēlēm un spēju novērtēt to, kas mums ir tieši šobrīd, jo tieši tagadne ir vienīgais, kas patiesi pieder mums.
2025. gada 5. augustā GAISAA izdeva debija singlu "Mēs krītam uz augšu", kas sešas nedēļas pēc kārtas atradās Latvijas Radio 2 "Muzikālās bankas" Top 15 dziesmu sarakstā. Arī nākamais grupas singls "Kā vasaras sākumā" guvis radio atzinību, divas nedēļas pavadot starp Latvijas radiostaciju spēlētāko pašmāju mūziķu TOP 10. Šobrīd grupa strādā pie debijas albuma, soli pa solim atklājot GAISAA muzikālo rokrakstu.
Grupas sastāvā ir Modris Skaistkalns, dziedātājs, producents un dziesmu autors, dziedātāja Jana Briede un ģitārists Sandis Ķešāns (Smaržo pēc lietus). GAISAA piedāvā saulrietu popu, kurā ieausti fanka un indie elementi.
