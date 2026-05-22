Latvijā dzimusī un Austrijā dzīvojošā elektro-popa māksliniece BAIBA 22. maijā izdod savu jauno albumu "Delusional" — drosmīgu, ironisku un emocionāli atklātu ierakstu, kurā elektroniskās popmūzikas enerģija satiekas ar garāžas roka asumu un emocionālu tiešumu.
Albumā apkopotās desmit dziesmas vieno kontrasts — klubu ritmi, "indie" attieksme un tieša, nefiltrēta popmūzikas emocionalitāte. Tieši šie pretstati arī kļuvuši par albuma centrālo asi: spilgtas sintezatoru melodijas mijas ar raupjāku "indie" skanējumu, savukārt dejiska enerģija saduras ar introspektīvām pārdomām.
Kamēr daļa skaņdarbu klausītāju ierauj pulsējošā ritmā un klubu dzīvei raksturīgā nemierīgā naktsdzīves atmosfērā, citas ļauj iegrimt nostalģijā, trauslumā un klusākās emocijās.
Delusional nav mēģinājums visu sakārtot — tas ir albums, kas apzināti paliek haosa vidū.
Īpašu vietu tajā ieņem jaunais singls "Hurricane", kas iznāk ar videoklipu. Tas iemieso albuma dumpiniecisko kodolu viskoncentrētākajā formā — skaļš, enerģisks un bez kompromisiem. Dziesma vēsta par neiederēšanos sabiedrības uzspiestajos rāmjos un spēku, ko iespējams atrast, pieņemot savu citādību.
Albumā dzirdama arī Latvijā popularitāti izcīnījusī, melodiskā un pārdomu pilnā dziesma "Darkest Hour". Savukārt singls "Darling" atklāj tumšāku un kinematogrāfiskāku albuma pusi, kur atmiņas, distance un saldeni rūgta melanholija savijas atmosfēriskā skaņu ainavā.
Delusional lielā mērā šķetina pieredzi, kā ir būt sievietei ap trīsdesmit — sadzīvot ar apkārtējo gaidām, iekšējām pretrunām, vēlmi pēc brīvības un vienlaikus arī nepieciešamību pēc stabilitātes. Taču BAIBA izvairās no vienkāršām atbildēm. Albums ir impulsīvs, ironisks, vietām pārspīlēts un reizēm biedējoši atklāts — gluži kā pati dzīve.
Albums tapis BAIBAi sadarbojoties ar ilggadēju muzikālo partneri, Vīnē dzīvojošo austriešu producentu Moricu Kristmanu (Moritz Kristmann).
Albuma prezentācijas tūrē BAIBA arī devusies ar papildinājumu uz skatuves — kopā ar viņu tagad uzstājas arī bundziniece, piešķirot dzīvajiem priekšnesumiem vēl intensīvāku un dinamiskāku skanējumu.
Līdz šim BAIBA izdevusi divus studijas albumus — "These Storms" (2017) un "Lighter" (2021), kā arī EP "Compulsive" (2023). Bet ar "Delusional" viņa sper līdz šim drosmīgāko soli savā daiļradē.
Albums no 22. maija pieejams populārākajās straumēšanas platformās, kā arī vinila formātā. Pēc izdošanas BAIBA dosies festivālu koncerttūrē un pēcāk uzstāsies vairākos koncertos Austrijā.
