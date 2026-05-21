Mūziķis un producents Jacques of S'T'A izdod instrumentālu skaņdarbu "Empty Factories".
Šī skaņdarba ideja radusies, uzturoties, braucot cauri un no tiltiem vērojot Rīgas bijušās industriālās teritorijas un objektus, kādi pilsētā ir ne mazums.
Totalitārās pagātnes (par laimi) liecības, kuras nereti mūsdienās tiek izmantotas arī radošām aktivitātēm, rada visai īpatnēju noskaņu.
Skaņdarbā izmantoti gan elektroniski mūzikas instrumenti, gan autora paša spēlēta ģitāra un basģitāra.
Skaņdarbs pieejams mūzikas straumēšanas platformās (Spotify u.c.) un Youtube.
