Par basketbola kluba "VEF Rīga" galveno treneri iecelts Jevgēnijs Kosuškins, piektdien paziņoja klubs.
Līgums ar jauno galveno treneri noslēgts uz vienu gadu.
"Es gribu izveidot komandu ar raksturu, uzvarētāju mentalitāti un maksimālu atdevi laukumā. Vienlaikus turpināsim dot iespēju Latvijas spēlētājiem augt un attīstīties, kopā veidojot jaunu stāstu "VEF Rīga" vēsturē," komentēja Kosuškins, izsakot pateicību bijušajiem komandas galvenajiem treneriem, ar kuriem strādājis kopā un guvis pieredzi.
Tādējādi nākamajā sezonā darbu ar "VEF Rīga" neturpinās līdzšinējais komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, kurš vadīja komandu divas pēdējās sezonas.
Par Kosuškina galvenā trenera asistentu sastāvu klubs sola informēt drīzumā.
Kosuškins "VEF Rīga" organizācijā strādā kopš 2013. gada. Kā spēlētājs viņš piecas reizes kļuvis par Latvijas Basketbola līgas (LBL) čempionu, bet kā trenera asistents šo titulu izcīnījis deviņas reizes.
Pagājušās sezonas LBL čempionvienība "VEF Rīga" šosezon pusfināla sērijā atzina "Ventspils" pārākumu, bet čempiona titulu izcīnīja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA).
