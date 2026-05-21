Ģenerālprokurors: Krauzes rīcība ir mēģinājums izdarīt spiedienu uz prokuratūru

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 21. maijs, 13:56
Ģenerālprokurors Armīns Meisters preses konferencē.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Bijušais zemkopības ministrs, tagadējais Saeimas deputāts Armands Krauze (ZZS) ar paziņojumu par iespējamo vēršanos tiesā pret ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru mēģina izdarīt spiedienu, izriet no Meistera paustā šodien žurnālistiem.

Krauze ceturtdien Latvijas Radio paziņoja, ka, ja Meisters neatsauks savus izteikumus pret Krauzi saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku lietu, viņš varētu vērsties tiesā.

Savukārt Meisters, kurš šodien piedalījās Valsts kontroles preses konferencē par revīziju par AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pārvaldību, atzina, ka viņš kā ģenerālprokurors uzskata par absolūti nepieņemamu iesaistīšanos šādā publiskā diskusijā, jo prokuratūra neiesaistās politikā.

Viņš uzsvēra, ka šādos apstākļos nav ar Krauzi vienlīdzīgās pozīcijās, jo viņš kā ģenerālprokurors var runāt tikai uz faktiem balstītu patiesību, par ko viņš ir pārliecināts un kas izriet no veiktā darba rezultātiem, bet politiķis varot runāt, ko grib.

"Mēs neesam vienādās pozīcijās, tādēļ šī publiskā diskusija nav ne godīga, ne dara godu kopējam valsts amatpersonas statusam,"

sacīja Meisters.

Viņš vairākas reizes uzsvēra, ka prokuratūra strādā sabiedrības un valsts interesēs. Tāpat Meisters uzsvēra, ka prokuratūra ir neatkarīga un tāda tā būs, kamēr viņš iestādi vadīs.

Krauzes izteikumus Meisters vērtēja kā bijušā zemkopības ministra interešu aizstāvību. Pēc ģenerālprokurora teiktā, Krauze jau kopš pagājušā gada novembra "diezgan nekaunīgā veidā, ignorējot faktus, maldināja sabiedrību" par to, ka atbalsts kokrūpniekiem ir bijis nepieciešams.

Meisters uzskata, ka Valsts kontroles revīzijas rezultāti "visu saliek pa plauktiņiem" un agrākais zemkopības ministrs ir rīkojies negodprātīgi. "Tā vietā, lai silti iesēstos Saeimas deputāta krēslā, Armandam Krauzem vienkārši būtu jāatvainojas sabiedrībai un jānoiet no politiskās skatuves," teica ģenerālprokurors.

Viņaprāt, Krauzes izteikumi nedara godu politiskajai videi un nevairo uzticēšanos valstij. Tāpat Meisters norādīja, ka šādi kašķi starp augstām valsts amatpersonām pilnīgi noteikti esot kā "medus maize" agresorvalstij.

Meisters uzsvēra, ka viņš nav maldinājis sabiedrību, un ir teicis patiesību arī par Krauzes iesaisti procesā. "Viedokļi var atšķirties, bet mana sirdsapziņa ir tīra," uzsvēra ģenerālprokurors.

Viņš uzskata, ka

Krauzes pieļāvums tiesāties ar ģenerālprokuroru, ir klajš uzbrukums Ģenerālprokuratūras neatkarībai

un pilnīgs izpratnes trūkums par to, kāda vieta un loma prokuratūrai ir valstī. "Nevienam nav tiesības ar šādiem izteikumiem izdarīt spiedienu uz prokuratūru, īpaši — ģenerālprokuroru, zinot, ka Ģenerālprokuratūra izmeklē lietu, kurā personai ir statuss "persona, pret kuru ir uzsākts kriminālprocess"," teica Meisters.

Tāpat viņš atzīmēja, ka likums aizsargā ģenerālprokuroru un citas amatpersonas pret negodīgiem uzbrukumiem, vēršoties tiesā. Proti, par jebkādu rīcību, ko prokurors veic, pildot amata pienākumus, tostarp sniedzot informāciju publiski, nekādi prasības pieteikumi un tiesvedības Latvijā neesot iespējami.

Meistars arī uzsvēra, ka tā nav piesegšanās ar likumu, kā "daži dīvānā sēdētāji to interpretēs", bet gan nepieciešams mehānisms, kurš guvis atbalstu visā Eiropas Savienības tiesiskajā telpā. Ar to amatpersonas no šādām tiesvedībām, kas ir spiediena izdarīšana tiešā veidā uz neatkarīgas iestādes darbu, tiek pasargātas, norādīja ģenerālprokurors.

Savukārt Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) paziņojumā medijiem vērtē, ka ģenerālprokurora paustie izteikumi radījuši nepārprotamu iespaidu, ka Krauze ir izdarījis noziegumu. Partijā uzsver, ka nevainīguma prezumpcija nav atcelta un šis princips ir stingri jāievēro.

ZZS izceļ, ka likums paredz — ja valsts amatpersona, kas nav kriminālprocesā iesaistītā persona, ar publisku paziņojumu ir izteikusies par personas vainīgumu, pārkāpjot nevainīguma prezumpciju, procesa virzītājs, pamatojoties uz personas motivētu iesniegumu, publiski informē par šī principa pārkāpumu, kā arī nosūta iesnieguma kopiju izvērtēšanai institūcijai, kas var lemt par amatpersonas atbildību.

Vienlaikus, "atzīstot un cienot prokuratūras neatkarību", ZZS uzsver, ka arī ģenerālprokuroram ir jāievēro likumos noteiktais. Tā kā ģenerālprokurors nav iesaistīts prokuratūrā sāktajā pārbaudē par to, vai, lemjot par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, valsts amatpersonas rīkojušās atbilstoši likuma prasībām, viņa izteikumi par personas iespējamo vainu var ietekmēt procesa virzītāju, spriež partija. ZZS ieskatā, ģenerālprokurora izteikumi par politiskas personas pareizāko rīcību rada iespaidu par mēģinājumu ietekmēt politisko vidi.

Valsts kontrole revīzijā konstatējusi būtiskus trūkumus LVM pārvaldībā un Zemkopības ministrijas (ZM) kā kapitāldaļu turētājas īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, un tas radījis valstij skaidri izmērāmas negatīvas sekas.

Pēc Valsts kontroles aplēsēm trūkumu LVM stratēģiskajā un dividenžu plānošanā un rīcībā ar brīvajiem finanšu līdzekļiem, kā arī kokrūpniekiem sniegtā atbalsta dēļ šīs negatīvās sekas mērāmas daudzos desmitos miljonu eiro.

Revīzijā atklāts, ka ZM vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividenžu maksājumu veidā. Tāpat ZM rosināto, Ministru kabineta un akcionāru sapulces pieņemto lēmumu rezultātā LVM 2024.-2026. gadā samazināja egles un priedes II šķiras zāģbaļķu cenas, kapitālsabiedrības ieņēmumus samazinot par 49,4 miljoniem eiro.

Valsts kontroles vērtējumā,

šie lēmumi pieņemti ārpus Ministru kabineta un akcionāra kompetences un ir uzskatāmi par kapitālsabiedrībai zaudējumus radošu rīcību.

Revīzijā vērtēti valsts mežu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums un publisko resursu izmantošanas lietderība, un tā ir saistīta ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalsta lietu.

Savukārt šobrīd jau no amata atbrīvotais zemkopības ministrs Krauze iepriekš apgalvoja, ka ZM veiktajā dienesta pārbaudē nav konstatēts, ka valstij būtu nodarīti zaudējumi, sniedzot atbalstu kokrūpniekiem 2023. gadā.

Ģenerālprokuratūras lietvedībā atrodas kriminālprocess, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un pieļautu bezdarbību prettiesiska atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem.

Desmit personas, pret kurām sākts kriminālprocess un pie kurām 14. maijā veiktas procesuālās darbības, ir Krauze, bijušais ZM valsts sekretārs Raivis Kronbergs, ZM valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš, ZM Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietniece Ilze Silamiķele, bijušais LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš, LVM padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe, LVM padomes priekšsēdētāja padomnieks Valdis Lūks, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss, kokrūpniecības uzņēmuma "Pata Strenči" darbinieks, Valmieras novada domes deputāts no partijas "Valmierai un Vidzemei" Reinis Muižnieks un "Pata" īpašnieks un vadītājs Uldis Mierkalns.

Pērn 20. novembrī Ģenerālprokuratūrā sākās pārbaude par to, vai, lemjot par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, valsts amatpersonas ir rīkojušās atbilstoši likuma prasībām. Pārbaudē konstatēta iespēja, ka notikuši noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā saistībā ar prettiesisku atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, veicot cenu korekciju LVM ilgtermiņa līgumos. Līdz ar to Ģenerālprokuratūra sāka kriminālprocesu par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā".

Vienlaikus ar kriminālprocesa sākšanu prokurora pārbaude nav pabeigta, un tā Ģenerālprokuratūrā tiek turpināta, tostarp sadarbībā ar Valsts kontroli.

