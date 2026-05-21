Ģenerālprokurors: Krauzes rīcība ir mēģinājums izdarīt spiedienu uz prokuratūru

Bijušais zemkopības ministrs, tagadējais Saeimas deputāts Armands Krauze (ZZS) ar paziņojumu par iespējamo vēršanos tiesā pret ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru mēģina izdarīt spiedienu, izriet no Meistera paustā šodien žurnālistiem.
Krauze ceturtdien Latvijas Radio paziņoja, ka, ja Meisters neatsauks savus izteikumus pret Krauzi saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku lietu, viņš varētu vērsties tiesā.
Savukārt Meisters, kurš šodien piedalījās Valsts kontroles preses konferencē par revīziju par AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pārvaldību, atzina, ka viņš kā ģenerālprokurors uzskata par absolūti nepieņemamu iesaistīšanos šādā publiskā diskusijā, jo prokuratūra neiesaistās politikā.
Viņš uzsvēra, ka šādos apstākļos nav ar Krauzi vienlīdzīgās pozīcijās, jo viņš kā ģenerālprokurors var runāt tikai uz faktiem balstītu patiesību, par ko viņš ir pārliecināts un kas izriet no veiktā darba rezultātiem, bet politiķis varot runāt, ko grib.
"Mēs neesam vienādās pozīcijās, tādēļ šī publiskā diskusija nav ne godīga, ne dara godu kopējam valsts amatpersonas statusam,"
sacīja Meisters.
Viņš vairākas reizes uzsvēra, ka prokuratūra strādā sabiedrības un valsts interesēs. Tāpat Meisters uzsvēra, ka prokuratūra ir neatkarīga un tāda tā būs, kamēr viņš iestādi vadīs.
Krauzes izteikumus Meisters vērtēja kā bijušā zemkopības ministra interešu aizstāvību. Pēc ģenerālprokurora teiktā, Krauze jau kopš pagājušā gada novembra "diezgan nekaunīgā veidā, ignorējot faktus, maldināja sabiedrību" par to, ka atbalsts kokrūpniekiem ir bijis nepieciešams.
Meisters uzskata, ka Valsts kontroles revīzijas rezultāti "visu saliek pa plauktiņiem" un agrākais zemkopības ministrs ir rīkojies negodprātīgi. "Tā vietā, lai silti iesēstos Saeimas deputāta krēslā, Armandam Krauzem vienkārši būtu jāatvainojas sabiedrībai un jānoiet no politiskās skatuves," teica ģenerālprokurors.
Viņaprāt, Krauzes izteikumi nedara godu politiskajai videi un nevairo uzticēšanos valstij. Tāpat Meisters norādīja, ka šādi kašķi starp augstām valsts amatpersonām pilnīgi noteikti esot kā "medus maize" agresorvalstij.