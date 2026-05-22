Šosestdien, 23. maijā, jau 22. reizi visā Latvijā notiks Muzeju nakts, kuras laikā durvis apmeklētājiem būs vēruši vairāk nekā 246 muzeji, kā arī sabiedriski nozīmīgas vietas. Šā gada Muzeju nakts vienojošā tēma "Priekšmeta piedzīvojumi" sasaucas ar Raiņa atziņu: "Arī lupats reiz bij goda kreklis," atgādinot, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Muzeju nakts dalībnieki aicināti tos stāstīt interesentiem pievilcīgā veidā.
Muzeju naktī ikviens pilnībā bez maksas aicināts iepazīt muzeju pamatekspozīcijas, piedalīties radošajās darbnīcās, baudīt dzeju un mūziku, kā arī vērt durvis vietās, kur citkārt neiekļūt. Rīgā un tās apkaimē Muzeju naktī apmeklētājus gaidīs vairāk nekā 82 kultūrvietas. Savukārt reģionos saistošas aktivitātes notiks 164 vietās. Vidzemnieki un reģiona viesi 23. maija vakarā un naktī varēs apmeklēt pasākumus 51 kultūrvietā, Kurzemē apmeklētājiem durvis tiks vērtas 49 vietās, Latgalē – 39 vietās, bet Zemgalē – 25 kultūrvietās.
No plkst. 15 līdz 24 būs iespēja apmeklēt Valsts prezidenta rezidenci Rīgas pilī, iepazīt Valsts prezidenta standartu (karogu) un aplūkot Rīgas pils atslēgu. Tie ir nozīmīgi simboli, kurus īpašā ceremonijā Valsts prezidents, kura pilnvaru termiņš beidzas, nodod nākamajam Valsts prezidentam, kurš stājas amatā. Apskatei būs pieejamas Rīgas pils reprezentācijas un darba zāles: Parādes vestibils, Rīgas istaba, Dorotejas istaba, Ģerboņu zāle, Zaļā zāle, Zilais foajē, Baltā zāle, Sūtņu akreditācijas zāle, Čakstes kabinets, Svētku zāle un Dāvanu zāle. Muzeju nakts laikā pils apmeklētājus priecēs Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra un Zemessardzes orķestra mūziķi, Ķekavas Mūzikas skolas "Combo džeza ansamblis", Zemessardzes koris "Stars" un Benjamiņu nama jauktais koris "Atpuhta". Personu apliecinošu dokumentu pārbaude netiks veikta, bet drošības pārbaudi gan nāksies iziet.
Latvijas Republikas Saeimā no plkst. 19 līdz 24 būs iespēja iepazīt Latvijas Republikas valstiskuma atjaunošanas 35. gadadienai veltītu ekspozīciju "Balsojums, kas mainīja vēsturi", kā arī aplūkot parlamenta telpas – Sēžu zāli, Balsošanas zāli, Dzelteno zāli un Sarkano zāli. Ekspozīciju papildinās parlamenta veidoti videostāsti.
Satversmes tiesas 30. gadadienā ikviens Muzeju nakts apmeklētājs no plkst. 18 līdz 22 aicināts piedzīvot "Tiesneša mantijas stāstu" – unikālu iespēju izzināt, kāpēc, spriežot tiesu, Satversmes tiesas tiesneši velk mantiju un amata zīmi. Tā ir ne vien tradīcija, bet arī simbols uzticībai taisnīgumam un Latvijas valstij, kas atklāj stāstu par drosmi pieņemt nozīmīgus lēmumus un aizstāvēt ikviena cilvēka pamattiesības. Tiesas apmeklētājiem būs iespēja izpētīt Satversmes tiesas namu, uzdot interesējošos jautājumus, kā arī iesaistīties interaktīvās aktivitātēs gan pieaugušajiem, gan bērniem.
LNVM Rīgas pilī laikā no plkst. 19 līdz 24 varēs apskatīt ekspresizstādi "Svinam kopā", kurā par svētku svinēšanas veidiem un atribūtiem vēstīs unikālas un atraktīvas krājuma fotogrāfijas un priekšmeti – cilindrs un balles kurpes, sporta līdzjutēju atribūti, hokeja čempionāta un citu sacensību medaļas, 19. gadsimta kurzemnieces tērps, Latvijas armijas ģenerāļa Roberta Dambīša sievas Karolīnes vakartērps, porcelāna fabriku A/S "M. S. Kuzņecovs" un "J. C. Jessen" greznie trauki, dažādu laiku skaņuplates u. c., kas vakara gaitā arī tiks atskaņotas. Tāpat apmeklētāji varēs pabūt Rīgas pils skaistākajās telpās – remterī, kapelā, sakristejā.
No plkst. 18 līdz 22 ikvienam būs iespēja apskatīt Ārlietu ministrijas vēsturiskā nama iekštelpas – vestibilu (senāk bankas darījumu zāle), Latvijas sūtņa un diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītāja Kārļa Zariņa salonu, Latvijas pirmā ārlietu ministra Meierovica zāli, Preses konferenču zāli, Latvijas sūtņa lielformāta karogu, vēsturisko liftu, kādreizējās bankas seifu.
Lielajos kapos no plkst. 21 līdz 23 tiks izgaismotas Krēgera, Šrēdera un Veicenbreijera kapličas un atskaņoti dzejas lasījumi.
Jūrmalas brīvdabas muzejā no plkst. 19 līdz 22 norisināsies Interaktīvas aktivitātes Zivju kūrē – zivju apstrāde, svari un mēri, iepazīsti Latvijas zivis, kā arī zivju kūpināšanas meistarklase un degustācijas, bet no plkst. 22 līdz 23 koncertēs "Lādezers".
Baldones muzejā no plkst. 18 kalēja Mārtiņa Dakša paraugdemonstrējumi un kaluma izgatavošana, kā arī metālmākslinieka Kārļa Alaiņa paraugdemonstrējumi – čuguna kausēšana un liešana. Plkst. 21.50 uguns plosta palaišana Mercendarbes muižas parka dīķī un lielgabalu zalve, bet plkst. 22 grupas "K-Remonts" uzstāšanās.
"Latvenergo" koncerna Enerģētikas muzejā no plkst. 18 līdz 23 programma "Atklāj neredzamo. Piedzīvo enerģiju!". Ar maģiju un pārsteigumiem priecēs iluzionists Dante Pecolli, "Fizmix.lv" piedāvās eksperimentus, būs interaktīvi eksponāti – kā top zaļā enerģija, radošās darbnīcas un tikšanās ar Samu – muzeja vēstnesi. Par jaudīgu vakara muzikālo pavadījumu parūpēsies Juris Kaukulis.
Ar visu Muzeju nakts programmu iespējams iepazīties šeit.
