Lielākā daļa jeb 75% Latvijas iedzīvotāju ir pārliecināti, ka būvgružu nonākšana dabā ir aktuāla problēma, informēja būvfirma SIA "Grāvējs", atsaucoties uz projektā "Būvgružu akadēmija" kopā ar "Norstat" veikto aptauju.
Pētījumā noskaidrots, ka vairākums jeb 79% cilvēku būvgružus šķiro, bet vienlaikus starp tiem, kuri veikuši remontdarbus, 61% domā, ka tos nodot ir sarežģīti. Tikmēr 68% nezina, ka pareizi sašķirotu būvgružu nodošana var būt lētāka vai pat bez maksas.
Kopumā 90% ir pārliecināti, ka būvgružu šķirošana ir problemātiska, savukārt vairums jeb 75% apgalvo, ka tā ir smaga problēma. Tajā pašā laikā 77% aptaujāto ir pamanījuši dabā izmestus būvgružus.
Vidēji vairāk nekā puse no visiem respondentiem jeb 52% uzskata, ka šķirošana ir sarežģīta. No tiem, kuri pēdējo trīs gadu laikā ir veikuši remontu vai būvniecību, 61% atbrīvošanos no būvgružiem raksturo kā "grūtu".
"Grāvēja" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Mālnieks atzīst, ka ir vairāki šķēršļi, kas attur cilvēkus no būvgružu šķirošanas, piemēram, privātpersonām ir grūti atbrīvoties no vidēja būvgružu apjoma, kas ir par lielu, lai to paslēptu sadzīves atkritumu konteinerā, un par mazu, lai atmaksātos īrēt specializēto būvgružu konteineru.
Pētījums rāda, ka būvgružus sev ērtā un dabai draudzīgā veidā grūtāk bijis izvest tieši dzīvokļu īpašniekiem, kuri veikuši remontdarbus (64%), salīdzinot ar privātmāju īpašniekiem (56%).
Visbiežāk iedzīvotāji, kuri veikuši remontdarbus, būvniecības atkritumus aizveduši uz būvgružu nodošanas vietu vai izgāztuvi (36%), pasūtījuši būvgružu konteinerus (23%), uzticējuši aizvešanu strādniekiem (20%), kā arī izmetuši sadzīves atkritumu konteinerā (19%). Savukārt 11% no atkritumiem atbrīvojušies, tos sadedzinot.
Tikai 8% iedzīvotāju būvgružu izvešanu organizē, nododot tos oficiālajam apsaimniekotājam,
lai gan tieši to nosaka likums un metodi "būvgružus izvest sadarbībā ar mājas apsaimniekotāju" iesaka oficiāli. Tas sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru konkrētā pašvaldība noslēgusi līgumu, ir atbildīgs arī par iedzīvotāju radīto būvgružu savākšanas nodrošināšanu šajā teritorijā.
Sestā daļa iedzīvotāju jeb 17% nezina, ka būvgruži būtu jāšķiro. Savukārt 40% šķirojuši atkritumus tikai daļēji. Vēl 4% atzinuši, ka zina, kas būtu darāms, bet to nedara, atklāj nupat veiktā iedzīvotāju aptauja.
Pētījums "Iedzīvotāju saskarsme, rīcība un attieksme pret būvgružiem" izstrādāts un veikts "Grāvēja" projektā "Būvgružu akadēmija", lai iegūtu reprezentatīvus datus par privātpersonu zināšanām un rīcību saskarē ar būvgružiem. Pētījums veikts sadarbībā ar "Norstat" 2026. gada maijā, aptaujājot 1003 privātpersonas vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu