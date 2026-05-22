Latvijā aizturēts Dāvids Krūmiņš, kurš izvairījās no izdošanas Vācijai

Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas ceturtdien Latvijā aizturējušas iepriekš starptautiskajā meklēšanā izsludināto bijušo Francijas Ārzemnieku leģiona karavīru Dāvidu Krūmiņu, informēja Valsts policijā.
22. maijā persona tiks konvojēta uz tiesu, lai lemtu par drošības līdzekli — apcietinājumu, un, ievērojot noteiktas procedūras, tiktu izdota Vācijai.
Bijušais Francijas Ārzemnieku leģiona karavīrs Krūmiņš vainots personas nolaupīšanas organizēšanā. Viņš vairākus mēnešus izvairījies no izdošanas Vācijai.
Kā iepriekš skaidroja Valsts policijā, atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajai kārtībai pēc lēmuma par personas izdošanu ārvalstij stāšanās spēkā Ģenerālprokuratūra bija uzdevusi Valsts policijai organizēt Krūmiņa nodošanu ārvalsts tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem. Tā kā viņam nebija piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, persona tika informēta par vietu un laiku, kad un kur notiks personas nodošana ārvalsts tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem.
No Krūmiņa bija saņemts apstiprinājums par šīs informācijas saņemšanu, tomēr noteiktajā laikā un vietā viņš neieradās,
norādīja policijā.
Tikmēr Prokuratūrā atgādināja, ka Krūmiņš starptautiskas operācijas laikā tika aizturēts 2025. gada novembrī. Policija lūdza tiesu viņam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, bet tiesa, ņemot vērā personas raksturojumu un solījumus sadarboties, šo lūgumu noraidīja, līdz ar to Krūmiņam tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Krūmiņš līdz šim brīdim bijis izsludināts starptautiskā meklēšanā un izvairījies no izdošanas lēmuma. Prokuratūra uzdeva policijai viņu aizturēt.
Presē Krūmiņš dēvēts par vairāku televīzijas šovu dalībnieku un influenceri. Iepriekš sniegtās intervijas, piemēram, portālā "apollo.lv" liecina, ka Krūmiņš savulaik astoņus gadus dienējis Franču Ārzemnieku leģionā un viņš apgalvojis, ka darbojies CPU (tuvās aizsardzības jeb miesassargu vienībā), kas ar laiku plānojusi kļūt par privātu armiju. Kāda šāda apmācību projekta laikā viņš Mjanmā uz 35 dienām esot nokļuvis gūstā.
Pērn novembrī Vācijas policijas vadītā starptautiskā operācijā, kurā piedalījās VP, kā arī Dānijas, Francijas tiesībsargājošās iestādes un Eiropols, aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā tika aizturēti četri Latvijas valstspiederīgie.