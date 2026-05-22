Latvijas vīriešu hokeja izlasi pasaules čempionātā papildinās uzbrucējs Eduards Tralmaks, kuram noslēgusies sezona Ziemeļamerikā, piektdien apstiprināja valstsvienības ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis.
Aizvadītajā naktī pēc Latvijas laika Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" piedzīvoja zaudējumu Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas ceturtdaļfinālā.
"Uz spēli pret ASV viņš vēl nebūs izlases rindās, jo jānokārto formalitātes klubā, bet mēs viņu gaidām un tuvākajā laikā ziņosim, kad Eduards ieradīsies," par Tralmaka pievienošanos valstsvienībai sarunā ar žurnālistiem sacīja Kalvītis.
Kā skaidroja izlases ģenerālmenedžeris, tiks darīts viss iespējamais, lai uzbrucējs paspētu ierasties uz pēdējām divām grupas spēlēm un, iespējams, arī tālākiem mačiem.
Latvijas izlase līdz šim pasaules čempionāta četros mačos ir iekrājusi trīs punktus, un nav zaudējusi cerības uz ceturtdaļfināla sasniegšanu.
A grupā Šveice ar 15 punktiem piecās spēlēs ir līdere, Somijai ir 12 punkti četrās cīņās, deviņus punktus iekrājusi Austrija, ASV ir pieci punkti, ungāriem ir trīs punkti trīs cīņās, Latvijai ir trīs punkti četros mačos, Vācija tikusi pie viena punkta, bet Lielbritānija ir bez punktiem.
Šodien Latvijas izlasei nav jāspēlē, bet turnīra piektajā mačā rīt plkst. 13.20 būs jātiekas ar ASV, tad svētdien plkst. 17.20 — ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
89. pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam.
