21. maijā, Francijas dienvidos, kur norisinās 79. Kannu kinofestivāls, emocionālā saviļņojumā aizvadīta režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota sadarbībā veidotās spēlfilmas “Uļa” pirmizrāde. Filma tika izrādīta festivāla skatē “Īpašais skatiens” (Un Certain Regard) – vienā no divām galvenajām festivāla konkursu sadaļām, kurā šogad iekļauti 19 oriģināli un mākslinieciski drosmīgi kinodarbi no visas pasaules. Pirmie aplausi filmai izskanēja komponista Kloda Debisī vārdā nosauktajā kinozālē, pulcējot ārvalstu kino profesionāļus, festivāla viesus un skatītājus. Šī diena filmas komandai izvērtās kā intensīvs un aizkustinājuma piepildīts notikums.
Jau no paša rīta filmas veidotāji tika uzņemti Kannu festivāla pilī, kur sākās pirmizrādes dienas oficiālā programma. Tai sekoja fotosesija, kur vairāk nekā piecdesmit ārvalstu mediju fotogrāfi iemūžināja gan visu komandu kopā, gan aktierus un filmas veidotājus individuāli. Šī bija viena no pirmajām tikšanās reizēm ar globālo mediju uzmanību, kas pavada visu Kannu kinofestivāla konkursu dalībniekus. Sākoties filmas seansam plkst. 12.00 pēc Latvijas laika, uz skatuves kāpa Kannu festivāla mākslinieciskais direktors Tjerī Fremo (Thierry Frémaux), kurš pieteica filmu, daloties atmiņās par pirmo filmas materiāla skatīšanos pagājušā gada novembrī, kad tā vēl bija pēcapstrādē, kā arī īpaši izcēla leģendārās latviešu basketbolistes Uļjanas Semjonovas personību, aizkustinoši piebilstot, ka sportiste viņa jaunībā bijusi viens no spilgtākajiem elkiem. Pēc uzrunas uz skatuves tika aicināta filmas radošā komanda un aktieri. Vārds tika dots filmas “Uļa” režisoram Kairišam, kurš pateicās festivālam, radošajai komandai un trīs Baltijas valstu un Polijas kino profesionāļu sadarbībai – tā bijusi nozīmīga Uļjanas Semjonovas stāsta veidošanā.
“Pirmizrāde bija pārāk saviļņojoša, lai spētu par to izteikties. Tas bija sapnis, no kura neesmu vēl atguvies. Ļoti daudz emociju, pilna sirds un prieka asaras,”
par piedzīvoto saka režisors Viesturs Kairišs.
Filmas seanss bija dienas emocionālākais brīdis, jo zālē valdīja spēcīgs līdzpārdzīvojums, un daudzi skatītāji vairākos brīžos ļāvās asarām un aizkustinājumam. Seansu noslēdza vairāk nekā septiņas minūtes ilgas ovācijas. Kannās ovācijas nav retums, taču šajā gadījumā to ilgums un intensitāte bija īpaši nozīmīgs, jo konkursa “Īpašais skatiens” filmām šī gada pirmizrādēs nav bijušas tik ilgas ovācijas. Skatītāju emocionālā un sajūsminātā reakcija pirmizrādē daudzus radošās grupas dalībniekus aizkustināja līdz asarām.
Nacionālā kino centra direktore Dita Rietuma uzsver: “Viestura Kairiša un Kārļa Arnolda Avota filmas pirmizrāde Kannu festivālā ir nozīmīgs sasniegums vairāku iemeslu dēļ: tas ir gan vizuāli izsmalcināts, niansēts stāsts par personības tapšanu, kas apvieno poētiskumu un dramatismu, gan arī veltījums pasaules basketbola leģendai Uļjanai Semjonovai. Filmas pirmizrādes raisītās stāvvovācijas Kannu festivālā apliecināja, ka “Uļa” ir gan pārsteigusi, gan saviļņojusi – šādas ovācijas nav nejaušas un, domāju, ir pelnītas. Nozīmīgs ir arī fakts, ka “Uļa” ir tapusi kā trīs Baltijas valstu un Polijas kopražojums, kas ir pamanīts un novērtēts pasaules nozīmīgākajā kino festivālā. Liels prieks gan par “Uļas” starptautisko komandu un Kārli Arnoldu Avotu, kurš ir gan izlolojis filmas ideju, gan nospēlējis galveno varoni – Uļjanu Semjonovu.”
Spēlfilma “Uļa” ir Kairiša un Avota kopdarbs. Filmas pamatā ir Avota, kurš arī ir scenārija līdzautors, ideja par emocionālu jauna cilvēka izaugsmes un sevis pieņemšanas stāstu, kas sakņojas Uļjanas Semjonovas pieredzē un biogrāfijā.
Filmas darbība norisinās Latvijā pagājušā gadsimta 60. gadu beigās. Tās centrā ir Uļa – meitene, kas aug nomaļā lauku sētā vecticībnieku ģimenē, kur viņas neparastais augums apkārtējos rada šaubas par viņas vietu pasaulē. Kad klases fotogrāfija nonāk basketbola treneru rokās, Uļa tiek aizvesta uz Rīgu, kur sākas viņas ceļš pretī pasaules līmeņa sportistes liktenim, vienlaikus meklējot ticību sev un savu identitāti.
Latvijas kino kontekstā filmas “Uļa” iekļaušana Kannu kinofestivāla oficiālajā programmā turpina starptautisko panākumu virkni – 2024. gadā Kannu festivālā ievērību guva animācijas filma “Straume”, savukārt “Uļa” piedāvā atšķirīgu – spēlfilmas – skatījumu uz Latvijas vēsturi ar personīgu intensitāti, rezonējot pāri valsts robežām.
Spēlfilma “Uļa” producēta studijā “Ego Media” un veidota kā Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, piedaloties studijām “Allfilm” (Igaunija), “Staron Film” (Polija), “Tremora” (Lietuva). Filmu Latvijā atbalstījuši Nacionālais Kino Centrs, Latvijas Mobilais Telefons, Rīgas Dome, Daugavpils pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, Latvijas Finieris, Rietumu Banka, Nākotnes atbalsta fonds, Latvijas sabiedriskais medijs, “Madara Cosmetics” un citi.
Filmas radošajā komandā ir scenārija autori Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane, Andris Feldmanis, režisors Viesturs Kairišs, producents Guntis Trekteris, operators Vojteks Starons, māksliniece Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece Rūta Lečaite, grima māksliniece Lisi Polumā, montāžas režisors Armands Začs, skaņu režisors Sīms Skepasts.
Lomās – Kārlis Arnolds Avots, Čulpana Hamatova, Alekss Kazanavičs, Artūrs Krūzkops, Alise Dzene, Dārta Cīrule, Madara Viļčuka, Varvara Čekhs, Kaspars Dumburs, Šamils Hamatovs un citi.
Spēlfilmas “Uļa” (Ulya) Latvijas pirmizrāde gaidāma 15. septembrī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu