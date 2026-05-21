Piektdien, 22. maijā, Rīgas ostā pirmoreiz ieradīsies Vācijas kruīzu kompānijas "TUI Cruises" kuģis "Mein Schiff Relax".
Tas ir lielākais šajā sezonā pieteiktais, kā arī lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis, informē Rīgas brīvostas pārvaldes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Liene Ozola.
Ņemot vērā "Mein Schiff Relax" iespaidīgos izmērus (garums – 333 metri, platums – 42 metri, bruto tonnāža – 160 000 GT), kuģis nepiebrauks Vanšu tilta tuvumā, bet pietauvosies Krievu salas piestātnēm. 19 klāju augstais kruīza laineris uz Rīgu atvedīs aptuveni 4000 pasažieru un vēl 1000 apkalpes locekļu.
Kuģis Rīgas ostā ieradīsies ap plkst. 7 no rīta un prom dosies ap plkst. 20, kad tā ierašanos vai došanos jūrā varēs vērot no Rīgas ostas moliem. Sezonas ietvaros "Mein Schiff Relax" Rīgā viesosies četras reizes.
"Rīgas ostā šogad gaidāmi ne vien vairāk, bet arī izmēra ziņā iespaidīgāki kuģi. Tas apliecina pieaugošo starptautisko kruīzu kompāniju interesi par Baltijas reģionu un Rīgu kā pievilcīgu kruīza galamērķi visa gada garumā," saka Ansis Zeltiņš, Rīgas brīvostas pārvaldnieks.
Šogad Rīgas ostai kopā pieteikts 101 kruīza kuģu ienāciens, plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 tūkstoši tūristu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu