Ar debijas singlu "Abi dabā" sevi piesaka jauna pašmāju indīfolka apvienība "Vienuviet". Tās pamatsastāvā darbojas trīs mūziķi — abi dziesmas autori Oskars Deigelis un Andris Strods, kā arī grupas galvenā soliste Kintija Deigele. Ierakstā piedalījies arī skaņdarba līdzproducents Jānis Narbuts un flautiste Eva Jevstigņejeva.
"Abi dabā" ir stāsts par iespēju izrauties no ikdienas rutīnas — prom no pilsētvides, pienākumiem, skriešanām un visām citām rūpēm. Par to, cik skaisti baudīt dabas daudzveidību divvientulībā," dziesmas vēstījumu komentē grupas pārstāvji.
Vaicāti par to, kā krustojušies grupas dalībnieku ceļi, mūziķi uzsver, ka apvienības dibināšana bijusi visnotaļ likumsakarīga.
"Mēs ar Andri (Strodu) sarakstījām vairākus skaņdarbus, kurus sākotnēji biju plānojis iekļaut savā jaunajā solo albumā. Taču, jāatzīst, ka šo dziesmu skanējums krasi atšķīrās no manas līdzšinējās daiļrades, tāpēc dzima ideja par jauna projekta izveidi.
Kad pirmās demo versijas izdzirdēja mana sieva Kintija, viņa bija sajūsmā un teica: "Es arī gribu būt daļa no šī projekta." Tieši tā radās "Vienuviet"," grupas tapšanu atminas Oskars Deigelis, kurš iepriekš kā solists un autors darbojies popmūzikas lauciņā, izdodot četrus studijas albumus, piedaloties vairākos muzikālos TV šovos un rakstot dziesmas citiem pašmāju izpildītājiem.
Grupas ģitārists Andris Strods līdz šim darbojies alternatīvajā mūzikā, gadu gaitā spēlējot dažādos sastāvos, tostarp grupās "Mazie Meža Dīvainīši" un "Lisijs Biskvīts". Savukārt Kintijai Deigelei šis ir pirmais muzikālais projekts. Tiesa, skatuves mākslu Kintija izkopusi gan bērnībā dziedot kopā ar mammu, gan uzstājoties universitātes teātra uzvedumos Lielbritānijā.
Deigeļu pāris piedalījies šova "Koru kari" jaunākajā sezonā, pārstāvot Elīnas Fūrmanes vadīto Rīgas debeszilo kori. Cita starpā jāatzīmē, ka šoruden grupa "Vienuviet" plāno izdot savu pirmo studijas albumu.
Dziesmai "Abi dabā" tapis arī videoklips, kura veidošana uzticēta Kasparam Dvinskim jeb Dween. Singls pieejams visās lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu