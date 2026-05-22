Viens no biežākajiem iemesliem, ko autovadītāji min, skaidrojot nevēlēšanos nomainīt savus dīzeļa vai benzīna automobiļus pret 100% elektroauto, ir uzlādes laiks. Atšķirībā no tradicionālās degvielas uzpildes, elektroauto akumulatora uzlāde aizņem ilgāku laiku, kas daļai sabiedrības joprojām šķiet neērti un nepraktiski. Tomēr tehnoloģiju attīstība notiek ļoti strauji — modernās ātrās uzlādes stacijas, lielāka akumulatoru ietilpība un arvien plašāks uzlādes infrastruktūras tīkls padara elektroauto lietošanu ikdienā aizvien ērtāku un pieejamāku.
Ir dzirdēts, ka elektroauto esot "pilsētas rotaļlieta" — ērta līdz brīdim, kad jādodas tālākā ceļā. Tomēr jaunākās tehnoloģijas būtiski maina šo uzskatu. Ja agrāk galvenās bažas bija par to, "Cik tālu es tikšu?", tad šodien jautājums ir: "Cik ātri es varu doties tālāk?".
"Pēdējo piecu gadu laikā elektroauto tehnoloģijas ir attīstījušās ļoti strauji, īpaši attiecībā uz ar vienu uzlādi veicamo attālumu. Ja agrāk par labu rādītāju tika uzskatīti aptuveni 300 kilometri, tad
mūsdienās daudzi elektroauto modeļi spēj nobraukt 500–700 kilometrus ar vienu uzlādi.
Tas būtiski samazina nepieciešamību bieži uzlādēt transportlīdzekli un padara elektroauto daudz piemērotāku ne tikai ikdienas pārvietošanās vajadzībām, bet arī garākiem ceļojumiem un regulāriem starppilsētu braucieniem. Turklāt akumulatoru efektivitāte un enerģijas pārvaldības sistēmas turpina pilnveidoties, ļaujot sasniegt arvien lielāku nobraukumu un uzlabot kopējo lietošanas pieredzi," stāsta Arturs Svekris, "Ignitis ON" Elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs.
Ne mazāk svarīgs faktors ir arī uzlādes ātrums.
Ja agrāk pilnīga elektroauto uzlāde varēja aizņemt pat divas stundas tā laika ātrās uzlādes stacijā, tad mūsdienu tehnoloģijas ļauj ievērojami papildināt akumulatora enerģijas līmeni vien 10–30 minūšu laikā. Daži jaunākās paaudzes elektroauto modeļi spēj uzņemt enerģiju tik ātri, ka īsa kafijas pauze ceļā ir pietiekama, lai turpinātu braucienu ar vairāku simtu kilometru rezervi.
Lai nodrošinātu to uzlādes jaudu, ko jaunākie elektroauto spēj uzņemt, strauji attīstās arī publiskās uzlādes infrastruktūra. Arvien vairāk ātrās uzlādes staciju tiek izbūvētas gan pilsētās, gan gar galvenajiem autoceļiem. Tas padara elektroauto lietošanu ērtāku un rada pārliecību par iespēju savlaicīgi un ātri uzlādēt transportlīdzekli garākos maršrutos. Turklāt daudzi autovadītāji ikdienā izvēlas uzlādi veikt mājās vai darba vietā, kas ļauj sākt katru dienu ar pilnībā uzlādētu automobili.
Runājot par sērijveida elektroauto, šobrīd "uzlādes čempiona josta" pieder Ķīnā ražotajiem "Li Auto Mega" un "Zeekr 001" ar jaunās paaudzes "Qilin" akumulatoru. Šie modeļi spēj sasniegt uzlādes jaudu virs 520 kW. Citiem vārdiem runājot, tas nozīmē uzlādi no 10% līdz 80% aptuveni 10–12 minūtēs. Tas ir tikpat vai pat mazāk, ko parasti pavadām degvielas uzpildes stacijā, nopērkot kafiju un īsi atpūšoties. Savukārt Latvijas tirgū starp uzlādes jaudas līderiem šobrīd ir "Porsche", "Xpeng", "Hyundai", "KIA" un "Audi" elektroauto, kuru maksimālā uzlādes jauda sasniedz aptuveni 270–525 kW.
Lai sasniegtu šādus uzlādes rekordus, nepieciešama arī atbilstoša infrastruktūra.
Baltijā "Ignitis ON" ātrās uzlādes tīklā lielākā daļa staciju piedāvā jaudu no 150 līdz 300 kW, bet atsevišķās vietās pieejamas arī 400 kW stacijas. Tas nozīmē, ka pat tad, ja elektroauto tehniski spēj pieņemt, piemēram, 500 kW jaudu, praksē uzlādes ātrumu ierobežos pašas stacijas maksimālā jauda. Ja stacija nodrošina tikai 150 kW, automobilis lādēsies ar šādu maksimālo jaudu.
Tomēr jāatceras arī, ka maksimālā uzlādes jauda (Peak Power) bieži vien ir tikai mārketings, jo automobilis to spēj sasniegt ļoti īsu brīdi un tikai ideālos apstākļos. Daudz svarīgāka ir vidējā uzlādes jauda visas uzlādes sesijas laikā. Salīdzināsim divus scenārijus. Piemēram, auto "A" var sasniegt 200 kW maksimālo uzlādes jaudu, taču jau pēc dažām minūtēm tā samazinās līdz 50 kW. Savukārt auto "B" sasniedz "tikai" 150 kW, toties spēj šo jaudu noturēt līdz pat 70% uzlādes līmenim. Rezultātā auto "B" reālos ikdienas apstākļos uzlādēsies ātrāk. Tādēļ maksimālā uzlādes jauda nav svarīgākais rādītājs. Daudz
būtiskāka ir stabila uzlādes līkne, efektīva baterijas dzesēšana un spēja ilgstoši uzturēt augstu uzlādes jaudu.
"Šobrīd lielākā daļa elektroauto joprojām izmanto 400V arhitektūru, kas ir pārbaudīts, uzticams un plaši pielietots risinājums. Taču arvien straujāk izplatās arī modernākā 800V sistēma, ko sāk piedāvāt ne tikai premium segmenta modeļi, bet arī arvien pieejamāki elektroauto. Šāda arhitektūra ļauj būtiski palielināt uzlādes jaudu, ievērojami samazinot laiku, kas jāpavada ātrās uzlādes stacijā, kā arī uzlabo kopējo energoefektivitāti un veiktspēju," norāda "Ignitis ON" Elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs Arturs Svekris.
800V arhitektūru šodien izmanto tādi ražotāji kā "Porsche", "Audi", "Volvo", "Kia", "Hyundai", "Xpeng", kā arī arvien vairāk citu autoražotāju, kas koncentrējas uz ātrāku uzlādi, augstāku efektivitāti un modernāku elektroauto tehnoloģiju attīstību. Tas apliecina, ka 800V sistēmas pakāpeniski kļūst par vienu no būtiskākajiem nākamās paaudzes elektroauto standartiem.
"Jāsaprot ka baterija nav degvielas tvertne.
Uzpildot benzīnu, degvielas plūsma ir gandrīz vienāda no sākuma līdz beigām. Savukārt bateriju var salīdzināt ar teātra zāli. Kamēr tā ir pustukša, piemēram, pie 10% uzlādes līmeņa, "cilvēki" jeb elektroni ātri atrod brīvas vietas," turpina A. Svekris. "Taču, kad zāle sāk piepildīties un baterijas uzlādes līmenis pārsniedz aptuveni 80%, brīvo vietu kļūst arvien mazāk, tāpēc uzlādes process kļūst lēnāks. Tas nepieciešams, lai izvairītos no akumulatora pārkaršanas un pasargātu baterijas šūnas no bojājumiem."
Ne mazāk svarīgs faktors ir arī temperatūra. Ja baterija ir pārāk auksta vai pārkarsusi, auto elektronika automātiski ierobežo uzlādes jaudu, lai aizsargātu akumulatora "veselību" un pagarinātu tā kalpošanas laiku. Tāpēc arvien lielāku nozīmi iegūst baterijas kondicionēšanas sistēmas, kas pirms uzlādes akumulatoru sasilda vai atdzesē līdz optimālai temperatūrai. Liela uzlādes jauda ir svarīga, taču tikpat būtiska ir arī stabilitāte, efektīva dzesēšana un gudra temperatūras pārvaldība. Tieši šie faktori nosaka, cik ērta, ātra un komfortabla elektroauto lietošana būs ikdienā.
