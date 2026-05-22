Būdams vecs jahtsmens, Māris Gailis pirms trīsdesmit gadiem kā Ministru prezidents droši vadīja Latvijas kuģi cauri viļņu bangām un stiprākiem vēja pūtieniem. Bez demisijas tika līdz 6. Saeimas vēlēšanām, un kapteinis teica – viss, man pietiek. Gaiļa pieredzi tagad izmantoju, intervējot par "Jaunās Vienotības" un premjeres Evikas Siliņas krišanu. Bijušais valdības vadītājs, tagad būvuzņēmējs, komentē arī jaunās koalīcijas sastādīšanas gaitu un citas aktualitātes.
Esat būvnieks. Kā jums liekas – kāpēc Latvijā tā ķēpājamies ar ātrgaitas "Rail Baltica" dzelzceļu, kam nav uzlikts ne metrs sliežu, kaut iztērēti jau simti miljonu? Ekspremjere Siliņa secinājusi, ka projektu vada celtnieki, nevis viņa, nevis satiksmes ministrs vai atbildīgie kantoristi, kam par lielām algām jāuzrauga, jāorganizē celtniecība.
M. Gailis: Sākts no nepareizā gala, vajadzēja būvēt sliedes, nevis stacijas. Nesaprotu, kāpēc nevarēja izmantot esošo trasi. Varbūt stulbi izklausīsies, bet, lai būtu lētāk, kaut vai ieprojektē trešo sliedi. Vilcieni brauc pa platajām sliedēm, bet trešā – šaurā. Otrkārt, Minhauzena plāni par milzīgo pasažieru plūsmu uz lidostu. Uzpūta kā padomju laikos, jo ļoti gribējās būvēt lielu – acīmredzami daudz par lielu – staciju, caur kuru uz Rīgas lidostu gāztos desmiti tūkstošu pasažieru katru dienu. Ārkārtīgi neapdomīgi, un problēma ir, ka valdība nemēdz būt labs pasūtītājs. To redz ne tikai saistībā ar dzelzceļa būvi, bet nemācēšanu uzstādīt uzdevumu un nesekošanu līdzi vērojam arī IT sistēmu ieviešanā, un tad izpildītāji tin ap pirkstu.