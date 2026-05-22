Televīzijas personība un šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Magone Liedeskalna, talkā ņemot draudzeni Ilvu, devusies ciemos pie paziņas Daces. Tur abu piedzīvojumi sākās ar mēģinājumu slaukt kazas, kur šis process ātri vien pārvērtās amizantā pasākumā. Saimniece laika taupīšanas nolūkos izmanto modernu slaukšanas mehānismu, taču Magonei šāda ierīce bija pilnīgs jaunums, sagādājot pamatīgu apjukumu.
Viss sākās ar to, ka dāmas vēroja, kā Dace mēģina pierunāt dzīvniekus nākt tuvāk. Kamēr Ilva šo procesu dokumentēja video, viņa izteica minējumu, ka kazas vienkārši jūt nodomu un tāpēc cenšas izvairīties. Mājas saimniece tikmēr skaidroja, ka lopiņi ir tramīgi svešinieku klātbūtnes dēļ, un mudināja Magoni neatlikt darbu.
Ar zināmām bažām Magone sagatavojās procesam, neslēpjot, ka viņas vienīgā pieredze šajā jomā bijusi pirms krietna laika: "Pirmo un pēdējo reizi kazas slaukusi esmu pie Daces kādus trīs, četrus gadus atpakaļ."
Dace piedāvāja Magonei izmēģināt savu slaukšanas aparātu. Cīnoties ar agregātu, Magone atzina: “Es ar tādu nemāku darboties, es tikai ar rokām!” Saimniece steidza mierināt, paskaidrojot, ka princips ir identisks govs slaukšanai, tikai šoreiz mehānisms jāpievieno diviem, nevis četriem pupiem. Paralēli Ilva izteica vēlmi tomēr pamēģināt parasto, manuālo slaukšanu.
Vēlāk aizkadrā Magone neslēpa savu sajūsmu par modernizāciju: "Cik glauna Dacei tehnika! Toreiz ar kanniņu tur ķecelējāmies. Paskat – tip-tirip, divas minūtes, kaza tukša, piena kanna pusē. Izcili."
Piedzīvojuma noslēgumā Magone, pakāpusies uz traktora, pamanīja, ka viņas gaišie apavi ir neatgriezeniski nosmērēti. "Bāc, manas baltās botas!" viņa smējās, neslēpjot emocijas: "Ārprāts! Kakas! Un es tā mazgāju, lai ar baltām atbrauktu uz laukiem!"
Tūlīt pat tika pamanīts, ka arī Ilvas elegantās augstpapēžu kurpes cietušas no tās pašas problēmas. Magone par to tikai uzjautrinājās: "Mēs tagad defilēsim ar sūdu piku pa... kurieni? Es nezinu! Divas aplipušas!"
Turpat pagalmā abas dāmas sarīkoja improvizētu modes skati. Magone asprātīgi piebilda, ka pats svarīgākais ir saglabāt eleganci un šarmu pat tad, kad pie apaviem pielipuši kūts mēsli.
