Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē piedzīvoja trešo zaudējumu četrās spēlēs, bez variantiem ar 1:7 atzīstot lielisku hokeju demonstrējošās Somijas pārākumu.
Lai saglabātu vismaz teorētiskas izredzes iekļūt ceturtdaļfinālā, rīt jāizcīna kā minimums viens punkts pret ASV izlasi, citādi Harija Vītoliņa trenētajai komandai pasaules čempionāts pēc grupu turnīra būs beidzies.
Mitena debija
Latvijas hokejistiem spēles dienas rītā diezgan netipiski tika dota atpūta, un ieslidošanās treniņa vietā spēlētāji devās svaigā gaisā nelielā pastaigā. "Vajadzīgs svaigums, svarīgs miegs, bet, ja būtu ieslidošanās treniņš, tad atkal būtu jāceļas septiņos no rīta," izvēli aizvadīt mierīgāku rīta cēlienu pamatoja Harijs Vītoliņš.
Garāka atpūta tika dota Latvijas pamatvārtsargam Kristeram Gudļevskim, kurš mačam pret somiem nemaz netika pieteikts. Debiju piedzīvoja Mareks Mitens, kuram šī bija pirmā spēle pasaules čempionātos karjerā. Malā palika arī uzbrucējs Toms Andersons, jo viņam iepriekšējā spēlē pret Austriju ar slidu tika sagriezta potīte un bija nepieciešams likt šuves.
Karstais Balcers
Spēles sākums izvērtās negaidīts, jo jau desmitajā sekundē Latvijas izlases kapteinis Rūdolfs Balcers pēc somu hokejista kļūdas aizvārtē un Sanda Vilmaņa acīgas piespēles atklāja rezultātu.
Tas arī vienīgais gaišais brīdis šajā mačā, jo somi dominēja, kamēr pārāk daudz kļūdu savu vārtu tuvumā un disciplīnas trūkums (noraidījumi) saknē dzēsa Latvijas izlases izredzes uz kaut nedaudz cienīgāku cīņas iznākumu.
Trešā perioda sākumā, pēc divām ielaistām ripām mazākumā, debitantu Mitenu pie rezultāta 1:6 nomainīja Dāvis Grigals, kurš pēc četrām minūtēm arī ķeksēja ripu no saviem vārtiem.
Balcers guva savus piektos vārtus turnīrā, kļūstot par septīto Latvijas hokejistu, kas vienā čempionātā sasniedzis šādu robežu. Pirms viņa to iespēja arī Oļegs Znaroks (1998. gadā), Aigars Cipruss (1999.), Sergejs Žoltoks (2001.), Lauris Dārziņš (2013.), Kaspars Daugaviņš (2015.) un Rodrigo Ābols (2023.). Balceram nākamais "goliņš" Cirihē būs rekorda vērtē.
Dženoni rekords
Šveices izlase mājas čempionātā uzņem arvien lielākus apgriezienus un ceturtajā mačā ledū iemīcīja Austrijas izlasi ar graujošu 9:0 uzvaru. Mājinieku vārtos nepārspēts palika 38 gadus vecais Leonardo Dženoni, kuram tas bija 13. "sausais" mačs pasaules čempionātos. Tas ir jauns šo turnīru rekords, jo savulaik pa 12 šādām uzvarām spēja izcīnīt brits Džeims Fosters pagājušā gadsimta 30. gados un čehi Bohumils Modrijs ar Jirži Holečeku.
Rezultāti. Hokejs
Pasaules čempionāts
A grupa
- Latvija – Somija 1:7 (1:3, 0:1, 0:3). Vārti: 0:10 Balcers (Vilmanis) 1:0, 5:11 Bjorninens (Jokiharju, Merela) 1:1, 10:19 Jokiharju (Puistola, Lehtonens) 1:2, 15:22 Mēnalanens (Bjorninens) 1:3, 28:55 Merela (Mēnalanens, Bjorninens) 1:4, 40:58 Lundels (Granlunds, Barkovs, vair.) 1:5, 41:25 Puistola (Lehtonens, Kuokanens, vair.) 1:6, 45:36 Ratī (Hamēnaho, Lehtonens) 1:7. Vārtsargi: Mitens (no 41:25 Grigals) – Annunens. Metieni: 15:36.
- Ungārija – Lielbritānija 5:0, Šveice – Austrija 9:0, ASV – Vācija 4:3 (pēcspēles metienos). Situācija: Šveice 12 punkti, Somija 12, Austrija 9, ASV 5, Ungārija 3, Latvija 3, Vācija 1, Lielbritānija – 0.
