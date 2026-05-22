Latvijas sambo cīkstonis Viktors Reško Eiropas čempionātā ieguva sudrabu un apbalvošanā uz pjedestāla klausījās Krievijas himnu. 

Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi notikušajā Eiropas čempionātā Viktors Reško svara kategorijā virs 98 kilogramiem iekļuva finālā, kur ar 0:1 zaudēja Krievijas sportistam. Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atļauts startēt ar savas valsts simboliku, līdz ar to uz pjedestāla skanēja agresorvalsts himna. Reško apbalvošanā piedalījās līdz galam. Viņš ir Latvijas Sambo federācijas ģenerālsekretārs, mājaslapā publicētajā ziņā par iegūto medaļu nav minēta fināla pretinieka pārstāvētā valsts.

"Grūta situācija, bet pieņēmām lēmumu braukt un startēt tāpat kā Ukraina, parādīt savu spēku. Esam pret agresorvalstu piedalīšanos, taču ir (starptautiskās federācijas) ētikas kodekss, aizejot no pjedestāla, baidījāmies par diskvalifikāciju un rezultāta anulēšanu. Arī Ukrainas sportisti piedalījās apbalvošanā un klausījās himnu," "Latvijas Avīzei" skaidroja Viktors Reško. 

