Mūziķe Linda Leen nodod klausītājiem otro daļu no šogad sagaidāmās minialbumu triloģijas "WAVES" un aicina uz pirmatskaņojumu koncertu otro vilni — 23. maijā Ventspils koncertzālē "Latvija" un 24. maijā Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".
Otrajā minialbumu triloģijas sērijā WAVES II / III iekļauta maijā izdotā dziesma un videoklips "Hold Me Close", kā arī atklājas divas līdz šim nedzirdētas kompozīcijas.
"Šis vilnis ir saulainākais no trim, un, lai gan skartās tēmas ienirst arī dziļāk, par to stāstīts viegli, jutekliski, vietumis pat rotaļīgi. Vēlējos radīt skaniski impresionistisku, krāšņu un eiforisku skaņu celiņu vasarai. Tiem bezrūpīgajiem brīžiem, kuros izdodas izlauzties no pilsētas intensīvās dzīves un digitālajiem džungļiem," stāsta Linda Leen.
Minialbums "WAVES II / III" iezīmē nākamo nodaļu mūziķes autobiogrāfiskajā muzikālajā romānā. Tā pirmizrāde dzīvajā gaidāma 23. maijā pulksten 17 Ventspilī, koncertzālē "Latvija", un 24. maijā pulksten 17 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars". Līdzās triloģijas pirmajai un otrajai daļai koncertos skanēs arī klausītāju iemīļoti skaņdarbi no Lindas Leen repertuāra, tostarp "Magnētiskā vētra", "Blue Monday", "Uzar mani kā zemi". Programmu kopā ar dziedātāju izpildīs Miķelis Putniņš (ģitāra), Rihards Lībietis (ģitāra), Krišjānis Bremšs (sitaminstrumenti) un Kristians Priekulis (bass).
Koncertos Kurzemē tiks laista klajā arī Lindas Leen pirmā grāmata, kurā apkopoti angliski rakstīto dziesmu tekstu atdzejojumi latviešu valodā. Tos veidot un lasīt koncertos, pirms izpildīt dziesmu oriģinālvalodā, kļuvusi par īpašu, māksliniecei raksturīgu performances formu un konceptuālo pamatu izdevumam "Introversijas". Pēc katra no koncertiem turpat notiks arī neliela tikšanās ar autori, būs iespēja jauno grāmatu iegādāties un iegūt autogrāfu.
Minialbums WAVES II / III ierakstīts studijā "Alejas" Cēsu pusē kopā ar mūziķiem Miķeli Putniņu, Rūdolfu Dankfeldu, Kristianu Priekuli, Krišjāni Bremšu un Tomu Mikālu. Dziesmas skaņas dizains tapis kopā ar producentu Gati Zaķi, ar kuru Linda Leen iepriekš sadarbojusies arī albumā "Digital Church" (2017). Mūzika klausāma populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.
