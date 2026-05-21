Saeima ceturtdien, 21. maijā, pieņēma lēmumu piešķirt Latvijas pilsonību brazīliešu izcelsmes multimāksliniekam Felipem Gabrielam dos Santos Ksavjēram (Felipe Gabriel Dos Santos Xavier) un filmu producentei Jūlijai Kabicinai (Yulia Kabitsyna), informē Saeimas Preses dienests.
Felipe Gabriels dos Santos Ksavjērs Latvijā dzīvo kopš 2015. gada. Viņš norādījis, ka ikdienā sazinās latviešu valodā, jūtas piederīgs Latvijas sabiedrībai un vēlas arī turpmāk sniegt ieguldījumu valsts kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves attīstībā. Viņa uzņemšanu Latvijas pilsonībā atbalstījušas vairākas sporta federācijas, nevalstiskās organizācijas, kā arī sporta un kultūras nozares pārstāvji, izceļot viņa ieguldījumu sporta attīstībā un Latvijas tēla popularizēšanā.
"Man kā pilsonim nav skaidrs, kādi ir šie Felipes īpašie nopelni.
Tiem būtu jābūt reāliem, pierādāmiem un sabiedrībai saprotamiem. Varbūt tie nopelni ir, bet sabiedrība par tiem nav informēta," sarunā ar "Latvijas Avīzi" iepriekš sprieda zvērināts advokāts Lauris Klagišs. Influenceru Latvijā ir simtiem, un tas vien nevar būt pamats uzņemšanai pilsonībā, uzskata advokāts.
Tikmēr Jūlija Kabicina Latvijā dzīvo kopš 2016. gada, bet 2025. gadā viņai piešķirts bēgļa statuss. Viņa sniegusi atbalstu Ukrainas bēgļiem Latvijā, kā arī producējusi dokumentālās filmas par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Likumprojekta anotācijā uzsvērts, ka Kabicina ir veiksmīgi integrējusies Latvijas sabiedrībā un devusi ieguldījumu valsts starptautiskās reputācijas, drošības un demokrātisko vērtību stiprināšanā.
