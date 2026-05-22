Šodien portālā "Latvija.gov.lv" plānots ieviest būtiskus uzlabojumus ērtākai pakalpojumu izmantošanai, tādēļ portāls šodien nestrādās, informēja Valsts digitālās attīstības aģentūrā (VDAA).
Portāla darbību plānots atjaunota 23. maijā.
Modernizācijas laikā portālā tiks uzlabota strukturēšana un navigācija, lai lietotājiem būtu vieglāk orientēties saturā un e-pakalpojumos un ātrāk atrast nepieciešamo informāciju vai pakalpojumu.
Uzlabojumi paredzēti gan portāla lietošanai datoros, gan mobilajās ierīcēs.
Portāls piedzīvos arī vizuālus uzlabojumus, kas nodrošinās skaidrāku, vienotāku un mūsdienīgāku lietotāja vidi. Tie cieši sasaistīti ar funkcionālajām izmaiņām un palīdzēs lietotājiem labāk uztvert informāciju un orientēties portāla saturā.
Risinājumi izstrādāti, balstoties uz lietotāju pieredzes pētījumiem, testēšanu un fokusgrupu atsauksmēm, īpašu uzmanību pievēršot reālām lietotāju vajadzībām un ikdienas lietošanas scenārijiem.
Kā skaidro VDAA, portāls "Latvija.gov.lv" tiek pielāgots dažādu sabiedrības grupu vajadzībām, veicinot atbilstību starptautiskajām un Eiropas Savienības prasībām digitālo pakalpojumu piekļūstamībai.
Tiek nodrošināta digitālā satura un vietņu pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem, kognitīviem un cita veida traucējumiem, tostarp redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem.
Piemēram, informācija strukturēta ar skaidriem virsrakstiem un sadaļu apzīmējumiem, katrai lapai nodrošinot unikālu virsrakstu.
Savukārt dizains veidots mierīgs, neizmantojot uztraukumu raisošas krāsas vai signālus un izvēloties gaišus un neitrālus toņus.
Akcenta krāsa izmantota, lai pievērstu lietotāju uzmanību būtiskākajiem navigācijas elementiem, un navigācijas izkārtojums ir konsekvents visās ierīcēs.
Portālā ieviesta mākslīgā intelekta (MI) balstīta semantiskā meklēšana. Meklētājs tagad saprot ne tikai precīzus atslēgvārdus, bet arī iedzīvotāju meklēto frāžu nozīmi un kontekstu gan latviešu, gan angļu valodā.
E-adreses sadaļā tiks ieviesti būtiski uzlabojumi, kas izstrādāti, balstoties uz lietotāju pieredzi un sabiedrības vajadzībām, lai padarītu e-adreses lietošanu ērtāku un intuitīvāku. Pilnveidots ziņojumu saraksts, uzlabota e-adreses iestatījumu pārvaldība un ziņojumu meklēšanas funkcionalitāte. Tāpat veikti uzlabojumi adresātu izvēles procesā un ziņojumu sagatavošanas funkcionalitātē, nodrošinot ērtāku un efektīvāku saziņu. Papildus ieviesta jauna ziņojumu kārtošanas funkcija, kas lietotājiem ļaus manuāli veidot mapes ziņojumu strukturētai pārvaldībai.
E-adreses pārejas process notiek pakāpeniski, tādēļ daļa vēsturisko e-adreses ziņojumu sākotnēji var nebūt uzreiz pieejama, skaidro VDAA.
Informācija portālā pakāpeniski tiks atjaunota pilnā apjomā.
Portālā tiks veikti būtiski e-rēķinu risinājuma uzlabojumi, lai nodrošinātu ērtāku un lietotājiem draudzīgāku vidi elektronisko rēķinu izrakstīšanai. E-rēķinu risinājums nodalīts no e-adreses ziņojumiem, izveidojot patstāvīgu un efektīvāku e-rēķinu pārvaldības vidi. Vienlaikus veikti arī dizaina uzlabojumi, pielāgojot sistēmu ērtai lietošanai dažādu izmēru ierīcēs.
Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls "Latvija.gov.lv" ir vienota platforma, kurā iedzīvotāji un uzņēmēji var piekļūt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumiem, saņemt informāciju un droši komunicēt ar valsti elektroniskā vidē. Portāla jaunā versija tiek ieviesta, lai pilnvērtīgi atbilstu mūsdienu lietotāju vajadzībām un digitālajiem standartiem.
Portāla jauno versiju izstrādā SIA "ABC Software" un SIA "Dativa", un izmaiņas tiek īstenotas ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstu.
